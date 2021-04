Capotamento deixa três pessoas feridas no Centro de Cambé

Os Socorristas do Siate atenderam as vítimas, M. R. D. A. G. do sexo feminino de 51 anos, M. D. C. A. do sexo feminino de 31 anos e um adolescente de 14 anos, que sofreram apenas ferimentos considerados leves.

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (01/04), por volta das 13h05, na Rua Nossa Senhora do Rocio esquina com a Rua Estados Unidos no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, um veículo FIAT/FIORINO HD WK E de cor branco e uma TOYOTA/HILUXSW4 SRV4X4 de cor prata envolveram-se no acidente deixando três pessoas feridas.

Os Socorristas do Siate atenderam as vítimas, M. R. D. A. G. do sexo feminino de 51 anos, M. D. C. A. do sexo feminino de 31 anos e um adolescente de 14 anos, que sofreram apenas ferimentos considerados leves.

Apesar do susto, as vítimas passam bem.