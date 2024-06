Casal ganhador do Concurso “Seu Amor Merece Ser Declarado” por ótica Modelo, se apaixonou por meio de um telefonema

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

A vida do casal José Anésio e Cleide Montini é repleta de episódios de sorte e companheirismo. Foi a declaração de amor do artista plástico e professor, José Anésio à sua amada Cleide que conquistou o primeiro lugar do Concurso “Seu Amor Merece Ser Declarado”, criado pela Ótica Modelo de Cambé, em parceria com a Coluna Bela Manchete, Portal Cambé e Loja Sintonia.

A declaração que aborda a importância do amor para a alma e dignificação da vida, conquistou os olhos atentos da banca julgadora composta por Silvio Rodrigues (Portal Cambé), Josiele Gonçalves (Loja Sintonia) e Emily Müller (Coluna Bela Manchete), além de agradar e muito os corações de Cacilda Assolini e Deti Freitas, equipe Ótica Modelo.

“Nos conhecemos por meio de uma ligação telefônica! Eu estava a trabalho em Curitiba e precisei ligar na Secretaria de Administração Pública do Paraná, e foi ela quem atendeu, pois estagiava neste setor. No dia seguinte fui até lá para encontrar a dona daquela voz, e logo depois começamos a namorar”, contou Montini.

O casal que está junto há 36 anos, ama celebrar o amor e, por isso, fez questão de registrar uma declaração ao consumir na Ótica Modelo. “Temos sorte. Nos conhecemos através de uma ligação telefônica e até hoje buscamos pelo respeito e construção de vida”, completou Anésio Montini.

E aí, você que está em busca de um amor para chamar de seu, percebeu que quando temos força de vontade e estamos abertos, podemos realmente encontrar um “amo para a vida toda”?!

Foi pensando em mostrar casos de amor que inspiram que a ótica Modelo criou o Concurso “Seu Amor Merece ser Declarado” no mÊs de junho, a fim de celebrar o Dia dos Namorados. Por isso, fique atento às promoções organizadas pela ótica Modelo que tem como um de seus principais valores, valorizar cada cliente como ser humano único!

E viva o amor que continua sendo a principal fonte de vida e felicidade!