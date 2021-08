CastraPet chega a Cambé em setembro

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Quem tem animal de estimação já sabe que o melhor para o bicho é a castração. Apesar de ser o indicado, nem todos tem condições de pagar essa cirurgia ao seu pet. Pensando nisso, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST – criou o programa estadual de castração, no qual uma clínica veterinária percorre os municípios do Paraná para realizar o procedimento em animais de famílias de baixa renda, animais abrigados em entidades protetoras e animais de rua.

Nos próximos meses, o programa estadual de castração chega ao município de Cambé, por meio de um pedido dele à SEDEST.

Cambé, por uma solicitação do prefeito, Conrado Scheller, receberá o programa de castração entre os dias 22 e 23 de setembro. O recurso de R$ 25 mil atenderá cerca de 116 cães e gatos.

COMO FAZER – O programa é exclusivamente direcionado a famílias de baixa renda, animais abrigados em entidades protetoras e animais de rua. Para fazer o pré cadastro o interessado deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente através do telefone 3174-0490.