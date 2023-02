O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em Cambé mudou para um novo local na Rua Holanda, n°33-C, no centro da cidade. O espaço amplo e mais acessível proporcionará mais privacidade e conforto aos pacientes que buscam tratamento para doenças infectocontagiosas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis. As pessoas podem entrar em contato com o CTA através dos novos números de telefone 3174-2816 ou 3174-2817, das 7h às 16h.

Técnicas de enfermagem, Sandra Martins e Adriele Amorim, trabalham no CTA. Eles explicam que o antigo espaço era pequeno e inadequado para atender às necessidades dos pacientes. O novo local conta com uma ampla recepção, sala de pré-consulta, farmácia, dois consultórios, sala de teste rápido e cozinha.

Além de pacientes com HIV+, o CTA também atende pacientes com tuberculose, hanseníase e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, além de doenças infectocontagiosas encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde. O CTA também aceita pacientes de outros municípios da região.

Os testes rápidos para HIV, hepatite B e C e sífilis são realizados todas as terças-feiras, das 7h às 13h, com agendamento prévio e apresentação de um documento com foto. Os resultados são divulgados em 15 minutos. Além disso, pacientes com HIV+, tuberculose, hepatite e hanseníase podem retirar seus medicamentos na unidade, assim como pessoas que procuram a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP).

De acordo com a enfermeira Thaisa Mara De Melo, “os pacientes não precisam se preocupar com a privacidade, pois todos os dados são confidenciais. Os exames são gratuitos e realizados de forma sigilosa”.