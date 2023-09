César Menotti e Fabiano e Ícaro e Gilmar: 2ª edição do Cambé Musical agita o município em novembro

A Prefeitura de Cambé divulgou a programação da 2ª edição do Cambé Musical. O evento, que foi um sucesso no último ano e marcou o jubileu de diamante da cidade, segue em 2023, já se estabelecendo no calendário cultural, e traz mais duas duplas sertanejas de muito sucesso para Cambé. No dia 12 de novembro, César Menotti e Fabiano e Ícaro e Gilmar vão agitar o Zezão, trazendo muita música sertaneja, entre modão e sucessos recentes, para o cambeense. E o melhor, tudo de forma gratuita, a partir das 17 horas.

Os shows irão acontecer no anfiteatro do Zezão, com telões espalhados pelo parque para garantir que todos possam acompanhar o show de perto, com conforto e comodidade. Além disso, para garantir um melhor evento para todos, sempre com segurança, as ruas no entorno do parque serão interditadas.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância que o Cambé Musical já tem para a cultura do município. “O evento do ano passado foi um grande sucesso e quase 20 mil pessoas prestigiaram os shows. E o nosso objetivo é justamente transformar essa festa bonita em uma marca da cidade. A gente entende que precisa oferecer serviços como saúde, educação e obras para a população, mas também precisa oferecer diversão, cultura, para que o cidadão se sinta bem nesse aspecto. Buscamos democratizar o acesso à cultura, possibilitando dois grandes shows como esse de forma gratuita”, expressou o prefeito.

Comemorando 20 anos de carreira, os irmãos César Menotti e Fabiano chegam à Cambé com uma carreira repleta de sucessos. Os primeiros hits foram lançados no CD “Palavras de Amor”, de 2005, que vendeu 300 mil cópias, mostrou ao Brasil a mistura da moda de viola, sertanejo e pop e um dos maiores sucessos da dupla: “Leilão”. Além disso, a dupla ainda é marcada por transitar em diferentes estilos musicais e fazer releituras de músicas de outros artistas. Com mais de 700 milhões de visualizações no Youtube e cerca de 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, outras músicas também se destacam como “Ciumenta”, “Como um anjo”, “Tentei te esquecer”, “Eu sem você não dá”, “Disco arranhado”, entre outros.

Representando a nova geração, Ícaro e Gilmar têm menos estrada, apenas três anos de carreira, mas já colecionam grandes momentos, produções, sucessos autorais e regravações de outros artistas. Os cantores são mineiros, se conheceram na juventude, começaram como uma banda de pop rock, mas encontraram no sertanejo o caminho do sucesso. Entre os grandes hits, estão músicas como “M de Mulher”, “Logo Logo”, “Imperfeitos”, “Se ame primeiro” e “Não me esquecerás”. Ao todo, a dupla tem mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube e pouco mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.