Cestas de Presente crescem como opção nas datas festivas

A cada dia as Cestas de Presente têm crescido em popularidade como opção na hora de presentear as pessoas. Em função do momento de distanciamento social, poder enviar um presente a distância para alguém se tornou ainda mais essencial.



Além de atenderem a todos os gostos, as cestas de presente se destacam por sua versatilidade. É possível enviar cestas com itens gourmet como chocolates, vinhos, biscoitos, queijos e muito mais. Outra característica interessante desse tipo de presente é que existem empresas especializadas no envio internacional, como a cestasdepresente.com.br.

Por exemplo, se você está em um relacionamento a distância com alguém de outro país ou até mesmo tem um parceiro de negócios no exterior, o envio de uma cesta de presente pode ser feito com facilidade, rapidez e segurança. Devido a existência de escritórios locais em mais de 200 países em todo o mundo, não há necessidade de os presentes cruzarem fronteiras causando assim transtornos como atrasos e até mesmo pagamento de impostos indesejados.

Segundo especialistas, nas festas de fim de ano de 2020 houve crescimento de mais de 100% nas vendas deste tipo de presente no Brasil. É previsto para o ano de 2021 que as cestas de presente cresçam ainda mais em popularidade junto a população uma vez que as celebrações a distância estão aumentando cada vez mais.

As próximas datas festivas importantes começam com o Valentine’s Day, uma espécie de Dia dos Namorados Internacional, em 14 de fevereiro. Para as pessoas que estão em um relacionamento a distância é possível surpreender o parceiro com o envio de cestas românticas, cada vez mais requisitadas por casais de todas as idades. O destaque nas cestas de presente românticas fica por conta das flores, champagne e chocolates, alguns dos produtos mais solicitados pelos consumidores.



E não param por aí as possibilidades já que existem cestas de presente para todas as ocasiões. Na páscoa existem inúmeras variedades de cestas de chocolate com produtos de alta qualidade que impressionarão adultos e crianças.



Seja qual for a ocasião, de um aniversário a um nascimento, passando por um pedido de desculpas, uma declaração de amor, ou mesmo datas comerciais tradicionais como Dia das Mães e Dia dos Pais, as cestas de presente parecem ter chegado para ficar de vez na cultura e nos hábitos dos brasileiros.

Outra característica que tem tornado as cestas de presente uma opção de presente querida no país é a possibilidade de personalizar o presente. É possível especificar os produtos que você gostaria que estivessem presentes na cesta que você irá enviar. Desde a marca dos chocolates e biscoitos, ao tipo de flores e do vinho, tudo pode passar pela especificação do próprio cliente.

E pra cair de vez no gosto das pessoas, o fator economia é muito importante. Afinal, é possível enviar uma cesta de presente para uma família inteira compartilhar, ao invés de um presente individual para cada um. Assim, no Natal por exemplo, onde se costuma presentear várias pessoas que moram em uma mesma casa, optar por uma cesta de presente pode ser muito inteligente e econômico.

Seja qual for a característica que mais atrai cada perfil de consumidor, o certo é que as cestas de presente estão crescendo e caindo no gosto popular na hora de presentear em datas festivas.