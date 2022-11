Um acidente grave aconteceu durante a manhã deste sábado (12/11), por volta das 9h00, na Avenida José Afonso dos Santos no Jardim Santo Amaro em Cambé.

Imagens: Evandro Ribeiro

De acordo com os registros do Corpo de Bombeiros, CLARINDO VILLAS BOAS de 70 anos retornava do mercado quando foi atingindo por um dos veículos envolvidos no acidente, os quais foram, um CHEVROLET/CELTA 1.0L LS de cor prata, um VW/SAVEIRO 1.6 CS de cor branco e uma VW/KOMBI de cor branca.

Devido aos ferimentos de Clarindo, foi necessário a presença do médico do Samu, além dos Socorristas do Siate. Ele sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubado. Na sequência foi encaminhado em estado grave ao Hospital Evangélico e acabou não resistindo e veio a óbito ainda no mesmo dia.

Uma segunda vítima, J. A. F. L. de 19 anos sofreu ferimentos moderados e também foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Civil investigará as causas do acidente e o responsável.