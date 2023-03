A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) informou que os consumidores sorteados no mês de março do ano passado, com números de CPF finais de 58, 71, 91, 68 e 96, têm até o dia 10 de março de 2023 para resgatar seus prêmios.

De acordo com a regulamentação do programa Nota Paraná, os prêmios não resgatados em um período de 12 meses após o sorteio são considerados expirados. Portanto, se os consumidores não retirarem seus prêmios até o prazo limite, esses valores serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) do Paraná.

Para receber o prêmio, os consumidores sorteados devem manter seus dados cadastrais atualizados no site ou aplicativo do Nota Paraná. É importante que o telefone e bairro estejam atualizados para que a equipe do programa entre em contato com os contemplados. Os vencedores podem atualizar suas informações de contato no site do programa na aba “MEU PERFIL” e, em seguida, clicar em “gravar” para salvar as alterações.

Além dos prêmios mensais, o programa Nota Paraná devolve parte do ICMS aos consumidores que pedem a inclusão do CPF nas notas fiscais de suas compras. O valor do crédito é calculado no terceiro mês após a compra, e as informações são enviadas para a Secretaria da Fazenda. O programa também destina prêmios para entidades sem fins lucrativos, com valores sorteados de R$ 100 e R$ 20 mil.

Com a mudança na regulamentação do programa Nota Paraná, a partir deste mês, serão sorteados dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50,00. O prêmio máximo permanece o mesmo, de R$ 1 milhão, e o valor de R$ 200 mil foi extinto. As mudanças foram feitas para alcançar mais pessoas e distribuir prêmios de valores menores, além de manter as premiações para entidades sem fins lucrativos.

O programa Nota Paraná tem como objetivo incentivar os consumidores a pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais e, assim, combater a sonegação fiscal. Com o acúmulo de créditos e a participação nos sorteios, os consumidores têm a oportunidade de receber prêmios e aumentar sua renda.