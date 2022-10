A unidade oficial do circo Maximus arma a sua lona em Londrina, ao lado do Shopping Catuaí Londrina, a partir do dia 05 de outubro, às 20h. Com novidades nunca vistas no Brasil, a companhia circense chega com uma mega estrutura que amplia o espaço de diversão do público. Além disso, de forma inédita, a trupe paranaense inova em suas apresentações com artistas vindos do Uruguai, França, Inglaterra e Alemanha, entre outros. Cada apresentação dura em média 1h e 40min.

Ainda dentro das novidades, o público será parte de suma importância no número freestyle motocross. Ao realizarem shows, os pilotos vibram, convocam a torcida, alguns até inventam estripulias para criar vínculo com quem assiste. Nestas situações, interagir é artifício essencial para envolver o público na experiência do show. Cada espetáculo tem uma nova surpresa, trazendo o que há de mais moderno em efeitos visuais para apresentações ao vivo.

“Nossa satisfação é fazer a alegria da criançada levando a magia do circo para cada uma delas e, nos adultos, os espetáculos têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo”, revela o diretor, Lucian Regis. Além de inovar, o circo Maximus mantem a tradição circense com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com seis motoqueiros. Outro diferencial são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças.

E para tirar fotos e guardar de recordação, um mega zoológico temático estará na frente do circo esperando por todos. Também será montada uma praça de alimentação com acomodações e comidas tradicionais como maçã do amor, churros, pipoca, cachorro-quente e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://ingressocircomaximus.com.br ou na bilheteria a partir das 18h, entre terça e sexta, e a partir das 11h aos sábados, domingos e feriados. Para estes dias, além do espetáculo às 20h, tem também às 16h e às 18h.

Serviço

Circo Maximus em Londrina/ PR

Data: a partir do dia 05 de outubro

Endereço: ao lado do Shopping Catuaí Londrina

Horário: de terça a sexta, às 20h; sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h

Instagram: @circomaximus_oficial

Classificação: livre