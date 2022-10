Confira a lista de Deputados Federais eleitos pelo Paraná

A região de Cambé/Londrina elegeu três deputados federais para o Congresso Federal, neste domingo (2). Filipe Barros (PL) foi reeleito no pleito com mais de 248 mil votos, Luísa Canziani (PSD) com 74 mil e Diego Garcia (Republicanos) com mais de 64 mil.