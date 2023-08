Colisão Fatal na PR-445: Homem Morre em Acidente Envolvendo Carro e Caminhão

Na manhã sábado (19), uma trágica colisão frontal entre um carro e um caminhão na PR-445 ceifou a vida de um homem e deixou outro em estado grave. O acidente ocorreu pela manhã, gerando a interdição temporária do trânsito na região enquanto os socorristas atuavam no local.

O veículo em questão era um Renault Logan com placas de Cambé. David William Lemes, 35 anos, estava no banco de passageiro do carro e foi vítima fatal do impacto. O choque foi tão severo que seu corpo ficou encarcerado, demandando a intervenção dos profissionais do Corpo de Bombeiros para sua remoção. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O motorista do Renault Logan, identificado como Thiago Teixeira de Almeida, de 28 anos, sofreu ferimentos graves e foi conduzido às pressas para um hospital em Londrina. Seu estado de saúde é preocupante, e a equipe médica está empenhada em proporcionar o melhor tratamento possível.

A colisão, que resultou em uma tragédia, destaca a importância da atenção e do respeito às regras de trânsito. As circunstâncias precisas que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, e a comunidade local está unida em luto pela perda de um membro da comunidade.

A equipe de resgate, a polícia e os socorristas trabalharam incansavelmente para garantir o atendimento adequado às vítimas e para liberar o tráfego na rodovia o mais rápido possível.

A tragédia serve como um lembrete triste dos riscos envolvidos nas estradas e da importância de adotar precauções ao volante. Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias neste momento difícil.

Fique atento às atualizações sobre este incidente e outras notícias locais em nossos canais oficiais. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos nós.