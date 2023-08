Nova Viatura da Polícia Militar é Atribuída à Patrulha Escolar em Cambé

Na última sexta-feira (18), o Governo Estadual realizou a entrega de viaturas recém-adquiridas à Polícia Militar do Paraná. No âmbito desse programa, o município de Cambé foi beneficiado com duas dessas viaturas, por meio da indicação do deputado estadual Tiago Amaral (PSD). Uma das viaturas tem como destino a Patrulha Escolar.

Sem dúvida, investir em segurança pública é fundamental. O trabalho conjunto com o governador Ratinho Junior e o secretário de Segurança, Hudson Leôncio Teixeira, tem tido um impacto positivo significativo em Cambé, como ressaltou o prefeito Conrado Scheller. Ele enfatiza que a intenção é ir além: “Continuaremos progredindo para salvaguardar as famílias cambeenses, aspirando que Cambé se consolide como a cidade mais segura do Paraná”, destacou Scheller.

Cambé ocupa a quarta posição em segurança entre os 399 municípios do Paraná. Segundo Scheller, tal conquista é resultado tanto do esforço das forças de segurança pública quanto dos investimentos em educação, entretenimento, cultura e esporte.