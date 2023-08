Desligamento Programado de Água em Cambé e Londrina no domingo 20 de agosto

No próximo domingo, dia 20 de agosto, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está programando um desligamento temporário no abastecimento de água em diversos bairros das cidades de Cambé e Londrina. A medida se faz necessária devido a uma manutenção programada pela Copel, que afetará unidades do Sistema Produtor de Água Tibagi, além de outras obras de melhoria planejadas pela própria Sanepar.

Em um comunicado à imprensa emitido nesta quinta-feira, 17 de agosto, a Sanepar informou que a interrupção no abastecimento de água será realizada das 8h às 18h, horário local. A previsão é de que o abastecimento seja retomado entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, 21 de agosto.

Em Cambé, os bairros que podem ser afetados incluem o Parque Residencial Ana Rosa, jardins Terra Nova, Campo Limpo, Ana Eliza, Ecoville 2, Parque Maracanã, Conjunto Habitacional Manella, Campos do Conde e imediações.

Já na cidade de Londrina, os bairros afetados abrangem não apenas a área central, mas também regiões como Novo Amparo, Lindóia, Mister Thomas, Farid Libos, Ruy Virmond Carnascialli, Armindo Guazzi, Ernani Moura Lima, Alexandre Urbanas, Conjunto do Café, Imagawa, Santiago, Leonor, Santa Rita do 1 ao 7, Marízia, Ideal, Higienópolis, Piza, União da Vitória do 1 ao 7, Franciscato, Cafezal 1, 2 e 3, Ouro Branco, Casoni, Santa Terezinha e Parque das Indústrias.

Ao todo, quase 200 bairros serão impactados nas duas cidades durante esse período.

É importante destacar que os trabalhos de manutenção podem ser cancelados em situações de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que atrasem os serviços, problemas operacionais significativos no sistema de abastecimento ou situações de força maior.

A Sanepar orienta especialmente os clientes que não possuem caixa d’água em suas residências a tomar as devidas precauções. De acordo com a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é sugerido que cada imóvel possua uma caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros. Isso assegura um abastecimento de água por pelo menos 24 horas durante essas manutenções programadas.

Para quaisquer dúvidas ou informações adicionais, os clientes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, disponível 24 horas por dia. Além disso, é possível obter informações por meio do aplicativo para celular e tablet “Sanepar Mobile” ou acessando o site oficial da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Com informações da assessoria de imprensa da Sanepar.