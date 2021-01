Começa a distribuição de 2,2 milhões de insumos para a vacinação no Paraná

O Governo do Estado inicia neste sábado (16) a distribuição da primeira remessa de insumos destinados à vacinação da Covid-19 no Paraná. A operação logística é da Secretaria Estadual da Saúde. Quatro caminhões sairão pela manhã da central de abastecimento e suprimentos da Secretaria da Saúde, no Jardim Botânico, em Curitiba, rumo ao Interior, carregados com 2,2 milhões de itens que serão entregues a 20 Regionais de Saúde do Estado.

Apenas duas Regionais, a Metropolitana e a de Paranaguá, pela proximidade com central da Saúde, receberão os materiais na segunda-feira (18). A expectativa é que até a noite de segunda todo o material já tenha sido entregue.

Nesta primeira remessa seguirão 506.400 unidades de seringas 25 x 0,6; 509.600 unidades de seringas 25 x 0,7; 150 mil unidades de máscaras descartáveis, 4 mil unidades de máscaras Face Shield e 30 mil aventais. Além destes materiais, foram enviadas mais de 1 milhão de carteirinhas de vacinação.

“O Paraná vem se preparando há meses para este momento. E agora, com a previsão da chegada das primeiras doses da vacina, já estamos encaminhando o reforço de insumos aos municípios, por meio das Regionais de Saúde. O Estado está preparado para a imunização contra a Covid-19 e conta com 1.850 salas de vacinação e equipes profissionais capacitados para este trabalho”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

SUPORTE – A entrega do material terá o acompanhamento da Secretaria de Estado Segurança Pública, com as Polícias Civil e Militar. “Equipes de segurança darão todo o suporte a esta operação de entrega para garantir que o material chegue às regionais. Contaremos com o apoio das Polícias Militar e Civil e também da Defesa Civil”, explicou o secretário de Estado da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares.

O coordenador de Material e Patrimônio da Secretaria da Saúde, Evandro Wisnicwski, ressaltou outro ponto de segurança no deslocamento: todos os caminhões que farão as entregas dos insumos durante a vacinação estão equipados com rastreadores. “São dezenas de profissionais da coordenadoria envolvidos nas etapas de compra, recebimento, armazenamento e no envio de materiais para as Regionais de saúde do Paraná”, relatou.

TOTAL – O Estado já conta com um estoque de 11 milhões de seringas e agulhas e outras 16 milhões estão em fase final de aquisição. O material garante as duas doses de vacinação para os todos paranaenses.

Os itens que serão utilizados na vacinação estão armazenados em dois pontos centrais de Curitiba: além da central de abastecimento e suprimento da Secretaria da Saúde, o Ginásio do Tarumã, cedido pela Paraná Esportes, para esta finalidade. A Central também armazenará as doses das vacinas assim que chegarem ao Paraná.

“Temos capacidade para aplicar a primeira dose em toda a população da primeira fase da vacinação do Paraná, no mesmo dia. A logística planejada pelas equipes e profissionais da Secretaria garante que o paranaense possa receber a vacina rapidamente e perto da sua casa, sempre na unidade básica de saúde, nas salas de vacinação, local de referência histórica para a população”, disse Beto Preto.

PRESENÇAS – Participaram do ato o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach; o coordenador estadual da Defesa Civil, Fernando Schunig; o tenente-coronel Gerson Gross, subcomandante da Academia Policial Militar do Guatupê; e o chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Paraná, coronel Vanderley Rothenburg.

Confira a quantidade de insumos que cada Regional de Saúde vai receber neste primeiro momento:

Distribuição a partir de sábado (16)

3ª Regional de Ponta Grossa: 102.550 unidades

4ª Regional de Irati: 42.050 unidades

5ª Regional de Guarapuava: 79.200

6ª Regional de União da Vitória: 42.050

7ª Regional de Pato Branco 49.000

8ª. Regional de Francisco Beltrão: 64.050

9ª Regional de Foz do Iguaçu: 29.250

10ª Regional de Cascavel: 99.550

11ª Regional de Campo Mourão: 40.700

12ª Regional de Umuarama: 63.650

13ª Regional de Cianorte: 33.050

14ª regional de Paranavaí: 51.400

15ª Regional de Maringá: 76.000

16ª. Regional de Apucarana: 68.050

17ª Regional de Londrina: 139.000

18ª Regional de Cornélio Procópio: 29.850

19ª Regional de Jacarezinho: 69.350

20ª Regional de Toledo: 41.700

21ª Regional de Telêmaco Borba: 58.750

22ª Regional de Saúde de Ivaiporã: 24.700 unidades

Distribuição a partir de segunda-feira (18)

1ª Regional de Paranaguá : 44.550

2ª Regional Metropolitana de Curitiba: 508.700.