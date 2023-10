Comércio de Cambé Funcionará Normalmente no Feriado de Aniversário da Cidade

No próximo dia 11 de outubro, a cidade de Cambé estará comemorando seus 76 anos de história. Em meio às celebrações, muitos se perguntam sobre o funcionamento do comércio local durante esse feriado municipal. A Associação Comercial e Empresarial de Cambé (ACIC), em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), esclarece que o comércio funcionará normalmente neste dia.

Esta decisão visa garantir a continuidade dos serviços e atendimento ao público, possibilitando que os moradores e visitantes desfrutem das opções comerciais que a cidade oferece. É importante ressaltar que a informação sobre o funcionamento do comércio abrange toda a cidade de Cambé, mas não inclui o funcionamento de serviços de atendimento público.

Uma nota adicional importante é que o dia trabalhado no feriado de aniversário da cidade será compensado no dia 2 de janeiro de 2024. Isso demonstra o comprometimento dos comerciantes locais em atender às necessidades da comunidade enquanto garantem seus direitos trabalhistas.

Para mais informações e esclarecimentos, a ACIC disponibiliza o número de contato via WhatsApp: (43) 99836-6578. A entidade está à disposição para responder a quaisquer dúvidas e fornecer informações adicionais sobre o funcionamento do comércio de Cambé durante o feriado e os procedimentos de compensação. Aproveite as festividades de aniversário da cidade e as opções de compras oferecidas pelo comércio local!