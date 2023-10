Mirassol Vence o Londrina por 2 a 0 na Série B

O Mirassol conquistou uma importante vitória sobre o Londrina na abertura da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa venceu por 2 a 0, com dois gols de Zé Roberto, ambos marcados no primeiro tempo.

O atacante brilhou ao aproveitar uma bola na área e sofrer um pênalti, que ele mesmo converteu. Com a terceira vitória consecutiva, o Mirassol sobe para o sétimo lugar na tabela, com 49 pontos, ficando a quatro do G-4.

Já o Londrina, que é o pior visitante da Série B, permanece afundado na zona de rebaixamento, ocupando a penúltima posição, com 24 pontos, sete atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Avaí.

O Londrina enfrentará o Avaí no próximo jogo, no dia 15, enquanto o Mirassol jogará contra o ABC na próxima terça-feira.

O capitão do Londrina, João Paulo, lamentou as falhas da equipe e destacou a importância de trabalhar duro para o próximo confronto contra o Avaí.

Por outro lado, o lateral do Mirassol, Rodrigo Ferreira, expressou sua felicidade por estar de volta ao clube e enfatizou a busca pelo acesso como o principal objetivo da equipe.

A Série B continua agitada, com mais jogos pela 32ª rodada nos próximos dias. O Mirassol busca manter sua sequência vitoriosa, enquanto o Londrina luta para escapar do rebaixamento.