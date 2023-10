MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2023

(INTERNACIONALIZANDO AMAZÔNIA) China e EUA lideram patentes amazônicas

Nos últimos 40 anos, os registros de produtos derivados de plantas da Amazônia aumentaram em 30 vezes no mundo, com destaque para insumos como cacau, mandioca, guaraná e açaí (Valor)

Lula intercedeu por empréstimo de US$ 1 bilhão a governo peronista

Era uma sexta-feira do fim de agosto quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tinha urgência em falar com Simone Tebet. Em situação econômica dramática, com inflação de mais de 100% ao ano e sem dólares na praça, a Argentina necessitava do empréstimo ponte para o FMI liberar um desembolso de US$ 7,5 bilhões. A ministra do Planejamento não estava em Brasília, mas foi logo contatada por telefone. A pressa de Lula não era à toa: o Brasil precisava autorizar, ainda naquele mês, uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) concedesse empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina. A possibilidade de vitória de Javier Milei, político visto como a versão melhor do que Jair Bolsonaro, provoca cada vez mais pânico no Planalto. Presidente pediu para Tebet avalizar empréstimo de US$ 1 bi do CAF para a Argentina (Estado)

Déficit zero em 2024 prevê R$ 35 bilhões de projetos incertos com ferrovias

Especialistas avaliam que receita é duvidosa e não deveria estar no Orçamento. A dúvida se dá pelo aumento dos gastos públicos do governo e com isso falta para investir em infraestrutura, do qual gera desenvolvimento efetivo e com retorno. (Valor)

Câmara aprova lei que facilita crédito

Projeto do Marco de Garantias é umas das apostas do Ministério da Fazenda para reduzir juros dos empréstimos com o objetivo de impulsionar crescimento da economia. (Estado)

NOTA: O vício do consumo sem disciplina, geram mais crise econômica oposto do que pretende com esta nova lei de crédito. O projeto de Lei proscratinam a evidência da crise que se prolongará no longo prazo. O duro de uma cirurgia radical na economia para que seja sustentada e levar para o desenvolvimento efetivo, dói, e poucos tem a coragem de assumir, principalmente em governo populistas, e no pior ainda, que abrace o Congresso nacional como ‘casa da mãe Joana’, para obter de lá suas aprovações e levar o país afundar em crise. Assim foram os Estados mau administrados e devedores viciados. (Estado)

Texto sobre fundos exclui mudança em remuneração paga a acionistas

Com resistência de líderes partidários, relator desiste de incluir alteração no pagamento a investidor no projeto. O mecanismo é um instrumento usado por grandes companhias para remunerar acionistas. Ele permite que a distribuição de lucros seja enquadrada como despesa – e, assim, abatida do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A alteração, segundo as grandes empresas de capital aberto, inviabilizaria o instrumento, que permite a elas pagarem menos impostos ao remunerar seus investidores.(Estado) NOTA: Com esse projeto pretende atrair investidores?

Tarcísio reafirma privatização após greve nos trens e no metrô parar São Paulo

Movimento convulsionou trânsito e Justiça impôs multa a sindicatos. Os sindicatos fizeram a paralisação em protesto contra os planos do governo paulista de privatizar pelo menos parte dos serviços de transporte no estado.Esta greve, foi promovida pelo partido do PT e do PSOL, fortalecidos pelos sindicatos do setor, afetou o deslocamento de milhões de paulistas ontem, o que gerou revolta, ao mesmo tempo em que, expõem o papel do partido, qual seja, o de criar conflitos e promover a desordem sem qualquer debate, suas ações sempre foram, o de promover o radicalismo social e prejudicar a população, até mesmo a ordem na sociedade, isto exposto, pelo fato de não obedecerem uma ordem judicial. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a greve é puramente “ideológica”, que os sindicatos querem impedir que o governo sequer planeje as privatizações e que haverá debate público ‘civilizado’, sobre o tema. A Justiça aumentou a multa imposta aos sindicatos por desrespeitarem a determinação de manter o funcionamento do sistema nos horários de pico no dia de greve. (O Globo)

Sindicatos erram com apoio do PT e do PSOL e podem afetar candidatura Boulos

Em meio a uma crise na segurança pública, a greve permitiu ao governador mudar de assunto. (Valor)

Câmara aprova projeto do marco legal de garantias

Possibilidade de bloqueio do único imóvel de uma família foi rejeitada; Caixa mantém monopólio sobre penhora de bens (Valor)

Dólar vai a R$ 5,15; Bolsa registra queda de 1,42%

A perspectiva de novo aumento dos juros nos EUA voltou a dar o tom ontem no mercado financeiro. Com alta de 1,73%, o dólar fechou o dia valendo R$ 5,15, maior cotação desde 28 de março. Já o Ibovespa, principal índice de referência da Bolsa de Valores brasileira, registrou queda de 1,42%, para ficar em 113,4 mil pontos – menor pontuação de fechamento desde 5 de junho. Dos 86 papéis que compõem o índice, 77 tiveram queda de preço. (Estado)

Rio quer nova renegociação da dívida, e Castro cita risco de ‘quebradeira’

O governador Cláudio Castro foi a Brasília apelar ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por uma revisão do Regime de Recuperação Fiscal do estado. Ele afirmou que, nas condições atuais, há risco de haver “quebradeira”, “atrasos de salário” de servidores e até de que a “fome” se agrave entre os mais pobres. Castro alega perda de receitas com mudanças no ICMS, e disse que Haddad foi “acessível”, porém, sem resposta efetiva. (O Globo)

Após acordo, Câmara votará hoje taxação de ‘offshores’ e fundos

Fazenda e Câmara chegaram a um acordo para a votação, hoje, do projeto de Lei que cria a taxação (de 15% a 22%) sobre aplicações no exterior, as chamadas offshores, e passa a cobrar Imposto de Renda sobre os fundos exclusivos, cem alíquota entre 15% e 20%. As medidas são defendidas por economistas e esperadas pelo governo para ampliar a arrecadação. (O Globo)

Governo e Congresso acirram disputa pelas verbas federais

Planalto propõe aumentar recursos dos ministérios com destinação sob indicação parlamentar. Já congressistas querem ampliar as emendas de execução obrigatória. (O Globo)

O ESTADO DE S.PAULO

Texto que limita taxa para sindicatos avança no Senado

Petrobras avalia reajuste de combustíveis, afirma Prates

Receita busca ‘meio-termo’ para lucro de empresas

Novo passaporte, com mais segurança, passa a ser emitido

Especialistas avaliam influência de sindicatos

Paralisação vira campo de batalha para eleição de 2024

Greve promovidas por PT e PSOL contra privatizações prejudica mais de 3 milhões na Grande SP e revolta a população

Proposta de mandato para ministros do STF opõe senadores a Gilmar

Uma greve ilegal e antidemocrática do PT e PSOL

FOLHA DE S.PAULO

Lula sanciona lei do Desenrola sem vetos a texto do Congresso

Entrevista Alexandre Schwartsman Arcabouço: fiscal vai fracassar sem corte de gastos, diz Schwartsman

Prates diz que Petrobras avalia reajustar preços até o fim do ano

China e Brasil fecham 1ª operação completa em moedas locais

Dólar supera os R$ 5,15 e atinge sua maior cotação desde 28 de março

México vai passar a exigir visto para conexão a partir do dia 22

Sem reforma do Estado, nova missão estrangeira no Haiti tende a fracassar

Positividade da Covid chega a 30% pela 1ª vez desde dezembro do ano passado

Direita domina redes sociais e deixa esquerda para trás na batalha digital

STF tem maioria por plano para melhorar prisões

Brasil começa a emitir novo passaporte

Passageiros tentam driblar greve com ônibus e aplicativos

Ala do governo defende freio a Moraes e vê com cautela delação de Cid

Gilmar reage a Pacheco e critica ideia de mandato para ministros do Supremo

Governo federal prevê 500 mil afetados na região

Rios se aproximam de seca histórica na Amazônia e estiagem continua

Lei contaminada de ativismo geram todo caso em desordem

Legalidade de paralisação por razões políticas divide opinião de especialistas

Greve em SP para trens e desobedece juiz

O GLOBO

Light quer retirar sua geradora da proteção contra execuções

Zeina Latif: A batata quente dos precatórios

Servidor aposentado antes de 2008 pode ter reajuste do INSS

CPMI com provas destruídas por Dino e negada outras fitas e convocações acaba em pizza

‘São privilégios que teríamos vergonha de defender’

Governo quer pedir para ONS acionar térmica no Norte

Acordo na Câmara: Relator reduz tributação de fundos exclusivos e ‘offshores’, e texto deve ser votado hoje

Programa para segurança pública exigirá persistência do governo federal

Estado vai atuar com mil policiais na Maré

Rio de novo no aperto: Castro fala em quebradeira, fome e atraso de salário ao pedir renegociação de dívida com União

VALOR ECONÔMICO

Dólar fecha em R$ 5,15, em mais um dia de alta forte dos juros de longo prazo nos EUA

Subida da taxa dos títulos americanos afeta moedas emergentes; incertezas fiscais internas também pressionam

Especialistas em infraestrutura, contas públicas e membros do TCU questionam o valor; arrecadação inicial prevista no PLOA era de R$ 6,5 bilhões e não incluía novos leilões e contratos

Agravamento da seca no AM mobiliza ministérios

Governo estima em 500 mil afetados pela estiagem na região amazônica; 55 municípios já declararam estado de emergência e outros três já manifestaram a intenção de fazê-lo

China e EUA lideram patentes amazônicas

Nos últimos 40 anos, os registros de produtos derivados de plantas da Amazônia aumentaram em 30 vezes no mundo, com destaque para insumos como cacau, mandioca, guaraná e açaí

O bode dos precatórios foi colocado na sala

Não há mais espaço para meteoros, muito menos para pedaladas. Mas todos, irão cair no buraco negro na qual se caminha a estrela, e com ela, seus meteoros e cometas.

Veja como fica a situação do setor elétrico no país com seca na Amazônia

Para especialistas, reservatórios das hidrelétricas estão saindo do período seco com níveis considerados satisfatórios

Castro e Haddad discutem RRF do RJ

Governador fluminense pede redução dos pagamentos ao Tesouro sob argumento de perda de receita com redução de impostos em 2022

Especialistas avaliam que receita é duvidosa e não deveria estar no Orçamento. A dúvida se dá pelo aumento dos gastos públicos do governo e com isso falta para investir em infraestrutura, do qual gera desenvolvimento efetivo e com retorno.

Contribuição assistencial sem autorização do trabalhador é vedada

Matéria ainda será apreciada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS)

Domínio exposto. EUA alertam Peru sobre influência chinesa

Pequim está em posição de controlar o fornecimento de energia para Lima e o megaporto que atende o Pacífico

Índia e Sul da Ásia lideram crescimento global

Banco Mundial estima que as economias dos países do Sul da Ásia – que inclui Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka – vão crescer 5,8% neste ano, de 5,6% estimados anteriormente

Fraca demanda por eletrônicos empurra ações da TSMC para baixo

Maior fabricante de chips do mundo reduziu a projeção de gastos com bens de capital neste ano

Oferta de soja com certificação ‘responsável’ deve crescer

Expectativa da Associação Internacional da Soja Responsável é aumentar a certificação no Brasil neste ano e chegar a 1,6 milhão de hectares

Pequenos produtores de leite perdem relevância no abastecimento do país

Estudo da MilkPoint Ventures com 41 laticínios mostra que pecuaristas que enviam mais de mil litros/dia são 10% do total, mas produzem 61% da matéria-prima

Importados derrubam preços da matéria-prima

Pecuarista recebeu R$ 2,25 pelo litro do produto captado pelos laticínios em agosto, queda de quase 7% em relação a julho

SP eleva desconto para pagamento de autuação de ICMS

Empresas que desistirem de discutir cobrança do imposto podem conseguir abatimento de até 70% e usar créditos acumulados para quitar o devido

Poluição plástica em oceanos pode causar prejuízo de US$ 100 bilhões

Prejuízo de US$ 100 bi anuais afeta turismo, pesca e aquicultura, entre outros setores

Tráfico de animais silvestres cresce e segue sem solução

Brasil, recordista em diversidade de espécies, é um dos principais alvos dos criminosos

Agrotóxicos podem afetar metabolismo de insetos polinizadores

Uso indiscriminado diminui capacidade de coleta de pólen, reduz longevidade e provoca mortandade de colmeias

GAZETA DO POVO