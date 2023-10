MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2023

Gordura causa 1 em 3 transplantes de fígado

Esteatose hepática, o acúmulo de gordura, leva a inflação que pode provocar cirrose e câncer. Ela resulta de soma da doenças, como obesidade, hipertensão e diabetes. (Folha)

Fazenda cria força-tarefa para resolver execuções de R$ 180 bilhões

Em meio ao esforço do governo para aumentar a arrecadação, PGFN prepara projeto com foco em débitos bilionários; procuradora-geral fala em justiça fiscal.

O GOVERNO QUER SEMPRE MAIS…

Responsável pela cobrança de impostos e outras dívidas não quitadas com o governo federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vai lançar o projeto 100+, uma força-tarefa para solucionar as 100 maiores execuções fiscais do País – que são processos em que a União cobra débitos dos contribuintes na Justiça. Hoje, essas ações somam R$ 180 bilhões. A iniciativa ocorre em meio ao esforço arrecadatório da equipe econômica comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem o desafio de atingir metas fiscais audaciosas nos próximos anos – ainda cercadas de dúvidas e desconfianças. No mercado, também existem cobranças para que o governo priorize o corte de gastos, que aparentemente, o comportamento do governo é gastar mais e nada de corte, bem como a expectativa de uma reforma administrativa para ser feita, que se vier neste governo, será manca e cheia de deficiência. Sempre com a desculpa da desigualdade social, as choramingas do governo federal, para culpar as empresas e o capital, como culpadas da miséria social, e não como de fato são, o meio para o desenvolvimento econômico e emprego, como produzir o PIB e não investimento paternalista que se deteriora no longo prazo, como se tem feito em países socialista em crise. Mas é preciso achar os devedores, e a eles dados como bode expiatório, a justificativa do caos social e não a falta de competência para achar saídas mais louváveis da administração pública e atingir o seu objetivo, sem acometer tantas feridas e rupturas no meio da sociedade. O resultado desta operação, inúmeras empresas irão fechar, e empregos perdidos, acumulando as filas nos SINEs pelo Brasil, ou, como é próprio de um poder estatizante, é a União tomar para si as empresas, dado o caso da Petrobras como empresa mista, é tomar os acionistas. Esta ação tem uma finalidade própria, é preciso apressar objetivo final do poder. (Estado)

Os EUA se tornaram ingovernáveis?

Destituição do líder da Câmara é o mais recente sinal de séria crise de governabilidade. (Valor)

Tensão eleitoral causa nova corrida ao dólar na Argentina

Javier Milei – que defende a dolarização total da economia argentina – aparece em quase todas as pesquisas na liderança das intenções de voto e pode até vencer no primeiro turno. (Valor)

Mundo está entrando em colapso’, diz papa Francisco

Documento mergulha, de forma insólita, no processo das conferências do clima e no multilateralismo. A exemplo na história quando civilizações entram em colapso, tem sempre um padrão para ocorrer este colapso que sempre se repete, são alguns pré-fatores como: confusão identitária, religiosa ou amplo ateísmo, política, guerra, fome, crise econômica, sabotagem, emigração em massa. Segundo alguns observadores, este padrão de desintegrar a sociedade, ou a civilização mundial, não está longe de ser implodida. O perfil do comportamento da sociedade atual, não esta restrito a um único país, é mundial, também não ocorre de maneira imediata, ela advém no início da Primeira Guerra Mundial no século XX, e vem se ampliando com os meios de comunicação e o comércio global mais intenso. (Valor)

‘Regulação do agro virá pela Câmara dos Deputados’

Com concessões ao agro, projeto do mercado de carbono passa no Senado

Fazenda terá força-tarefa para cobrar R$ 180 bilhões de maiores devedores

Adriana Fernandes: Balcão de negócios

Governo avalia criação de limites a benefício

Projeto que reduz gastos com Saúde avança no Senado

Aplicativo com dados de empresas devedoras será ampliado

Operação da PF desencadeia o maior acordo tributário do País

CCJ aprova PEC que libera coleta privada de plasma

Lula envia US$ 1 bi pra campanha de Massa na Argentina

Ocaso da indústria de transformação

Projeto de hidrogênio verde proíbe explorar água em áreas de conflito

Governo estuda acionar termelétricas por baixa dos rios

Falta de isonomia tributária coloca em risco um dos principais setores da economia brasileira

Diesel volta a ter imposto zerado após MP perder validade

Seca histórica no AM pode afetar compras de fim de ano

Importações declaradas já são 46%, diz Receita

Puxado por setor da beleza, número de MEIs aumenta 37,5% entre 2019 e 2021

Carne e leite terão preço afetado mesmo com exceção para o agro, afirma estudo

Relator reduz taxação de ganhos em fundos offshore e dos super-ricos

Brasil deixa de fora do mercado de carbono setor que mais emite gases

Senado autoriza gasto menor com saúde e repasse maior a estados

Reforma Tributária recebe quase 300 emendas e vários setores pedem exceção

Tebet diz ter plano alternativo para precatórios

Bizarro: CCJ do Senado aprova PEC que libera venda do plasma humano

Greve viramunição de Nunes e vidraça de Boulos para 2024

Congresso aprova realocação de verbas do governo para atender emendas do centrão

Seca leva a desligamento do linhão do Madeira, de transmissão de energia

Americanas tem dificuldade para vender ativos

Golpe no Pix: BC pode tornar canal de denúncia obrigatório

Votação de projeto de fundos de alta renda é adiada para o dia 24

Imposto do Pecado se torna alvo de disputas

Fazenda avalia mudar cálculo da Receita Corrente Líquida

Piso menor: Congresso autoriza governo a gastar menos com Saúde em 2023

A serviço da Facção: Ministro adia o envio da Força Nacional ao Rio

Equívoco no Minha Casa, Minha Vida contribui para deteriorar vida urbana

35 anos de Constituição e democracia

Estrategistas do PT tentam ajudar Massa contra Milei

Pacheco e Alcolumbre acenam a bolsonaristas ao investir contra tribunal

Senado avança projeto que limita poderes do STF, e ministros reagem

Seca afeta de agricultura a energia na Amazônia

População que vive do plantio familiar pode ser deslocada; linhão do Madeira é desligado

A VENDA DE SANGUE ENTRA NO MERCADO CCJ do Senado aprova PEC sobre plasma

Proposta que divide especialistas será agora analisada pelos senadores em plenário e foi aprovada sem a previsão de remunerar os doadores de sangue

Marco de garantias deve destravar crédito e reduzir as taxas de juros

Mudança deve beneficiar sobretudo o financiamento automotivo e o uso de imóveis como garantia em mais de uma operação

Consultores da Câmara e do Senado apontam incertezas no Orçamento

Técnicos do Congresso destacam que o Executivo apresenta uma “expectativa otimista” para o crescimento do PIB que, se frustrada, produzirá “efeitos negativos sobre a receita esperada”

STF valida contratações fora da CLT

Ministros do Supremo Tribunal Federal vêm cancelando decisões que admitem vínculo empregatício e encaminhando casos à Justiça comum, por considerar que envolvem contratos comerciais

Banco Mundial vê PIB maior em 2023, mas piora cenário posterior

Organismo mais que dobra previsão de crescimento da economia brasileira neste ano, porém reduz projeção para 2024 e 2025. Esta análise é o que ocorre com ações paternalista que entram na margem do PIB, porém no longo prazo se deteriora.

Microempreendedores somam 13,2 milhões, diz IBGE

Pesquisa mostra que MEIs cresceram 17,9% em 2021, ante 2020, e correspondem a 69,7% do total de empresas. Este resultado esta entre os que buscam pagar menos para a previdência, algo que já tem chamado atenção de uma crise na Previdência no longo prazo. Também devemos analisar, o aumento do desemprego e jeito que muitos buscam recursos diante das crise na econômica do país, como ocorreu na pandemia.

Incentivo fiscal via ICMS é próxima aposta de Haddad

Ministro vai buscar bancadas de Norte e Nordeste por apoio para MP que promete gerar R$ 35 bilhões no ano que vem. Promessa simplista diante da crise não somente das prefeituras, mas a queda da arrecadação se deve a portas fechadas por todo o país, baixo consumo, um estado estagnado e cheio de devedores, apesar do desenrola

Empresariado está mais cauteloso com contratações

Empresários estão incertos de como será ritmo de economia e de demanda até o fim do ano, diz especialista da FGV.

Lula e a eleição argentina

Armação, Toffoli divulga inquérito da suposta agressão a Moraes, assim como foi o código fonte das urnas

Freio ao STF avança no Senado

AGU defende no STF que Forças Armadas não têm poder moderador

Câmara aprova criação de programa para reduzir fila no INSS e reajuste a policiais do DF

Os “cortes” como guilhotina da internet

Financiamento de importações, acesso aos Brics e gasoduto: como Lula tenta apoiar o peronismo

O que fizeram da Constituição, 35 anos depois

BC flexibiliza norma sobre lavagem de dinheiro para viabilizar Desenrola

Por que o governo é, sim, responsável pela resolução que pde banheiro neutros em escolas

Obstrução visa fim do foro privilegiado e controle sobre pautas de costumes, diz líder da oposição

STF autoriza ex-preso por tráfico a assumir cargo obtido por concurso público

Nicarágua tira nacionalidade de 19 religiosos considerados “traidores”, diz estudo

Deputados denunciam governo Lula à PGR e ao STF por financiar eleições na Argentina

“O Debate Essencial”: não cabe ao juiz tutelar os cidadãos censurando críticas

Senado aprova compensação de R$ 27 bilhões a estados por queda na arrecadação de ICMS

TCU aponta irregularidades em serviços de exportação do BNDES

Cartéis mexicanos e métodos clandestinos: a rede global da China para perseguir dissidentes

Governo Lula paga R$ 3,5 bilhões em emendas em um dia ao Congresso – Quem são os deputados envolvidos?

Congresso ‘sob gorjetas’, aprova liberação de R$ 3 bilhões do Orçamento da União para ministérios e órgãos internacionais

LULA INTERCEDEU PARA DAR EMPRÉSTIMO DE US$ 1 BILHÃO DE DÓLARES A GOVERNO PERONISTA EM APOIO AS ELEIÇÕES NA ARGENTINA

Presidente pediu que Banco de Desenvolvimento da América Latina aprovasse aporte à Argentina, informa Vera Rosa.

Era uma sexta-feira do fim de agosto quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tinha urgência em falar com Simone Tebet. A ministra do Planejamento não estava em Brasília, mas foi logo contatada por telefone. A pressa de Lula não era à toa: o Brasil precisava autorizar, ainda naquele mês, uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) concedesse empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina.

Com participação de 37,3% no capital do CAF, batizado em seu nascimento como Comunidade Andina de Fomento, o Brasil tem o maior peso nas decisões do banco. Em situação econômica dramática, com inflação de mais de 100% ao ano e sem dólares na praça, a Argentina necessitava do empréstimo ponte para o FMI liberar um desembolso de US$ 7,5 bilhões.

Tebet é a governadora do Brasil no CAF e por isso a operação de socorro precisava do seu aval. A rigor, o país vizinho não poderia mais ter acesso aos recursos porque já havia esgotado o limite de crédito.

Lula, porém, entrou em cena e os países-membros do CAF aprovaram a transferência de US$ 1 bilhão diretamente para o FMI, em nome da Argentina.

Dos 21 países que compõem o CAF, somente o Peru votou contra. De lá para cá se passou um mês e hoje faltam menos de três semanas para a eleição que vai definir o sucessor de Alberto Fernández na Casa Rosada.

A possibilidade de vitória de Javier Milei, político visto como a versão melhor de Jair Bolsonaro, provoca cada vez mais pânico no Planalto.

Líder populista com um discurso antiestablishment, Milei prega a dolarização do país, a saída do Mercosul e a extinção do Banco Central. Auxiliares de Lula classificam a eventual ascensão do deputado argentino como um desastre. Tanto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que “o Mercosul está em risco”.

Defensor do libertarianismo, Milei já insultou os dois principais parceiros comerciais da Argentina: chamou Lula de “socialista com vocação totalitária” e descreveu a China como “governo de assassino”.

O Planalto tem feito tudo para dar uma força ao ministro da Economia, Sergio Massa, que disputa a cadeira de Fernández. Mas a briga está cada vez mais difícil para o peronista.

A eleição na Argentina é no próximo dia 22 e tudo indica que haverá segundo turno. Diante do cenário de incertezas, Lula decidiu partir para o “tudo ou nada”. A estratégia é ancorada por um diagnóstico pragmático: o possível triunfo de Milei ressuscita um polo de extrema direita na América Latina. Perto dessa hecatombe, a partilha de mais cargos com o Centrão virou apenas uma pimentinha nos olhos de Lula.

Presidente pediu para Tebet avalizar empréstimo de US$ 1 bi do CAF para a Argentina

O Estado de S. Paulo. 4 Outubro de 2023

Por: Vera Rosa E-mail: vera.rosa@estadao.com REPÓRTER ESPECIAL