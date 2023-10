Tragédia na PR 323: Acidente Fatal Ceifa a Vida de Jovem de 22 Anos em Rolândia

Um trágico acidente ocorrido na PR 323, no trecho entre Rolândia e o entroncamento da PR 170, deixou a comunidade local consternada no início da tarde de quarta-feira (04/10). O acidente, que ocorreu por volta das 13h30min, resultou em uma vítima fatal e dois feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, o acidente envolveu três veículos: uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, um veículo GM/Corsa Sedan e outra motocicleta, uma Honda/CH 125 Fan. O condutor da motocicleta Honda/CG 150 Titan/Placa de Cambé, identificado como R. S. R., um jovem de 22 anos, veio a óbito no local da colisão.

O trágico acidente ocorreu quando o condutor da Honda/CG 150 Titan trafegava no sentido de Rolândia em direção ao entroncamento da PR 170. No KM 83 mais 900 metros, a motocicleta colidiu frontalmente com o veículo GM/Corsa Sedan, que seguia no sentido contrário da via. Após a colisão, a Honda/CG 125 Fan, que seguia logo atrás da Honda/CG 150 Titan, também se envolveu na tragédia, colidindo com a motocicleta caída na pista.

O condutor do GM/Corsa Sedan, identificado como M. S., um homem de 42 anos, ficou ferido no acidente e foi encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia, para receber tratamento médico. Da mesma forma, o condutor da Honda/CH 125 Fan, identificado como F. S. C., um homem de 45 anos, também sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital São Rafael para atendimento médico.

Segundo relatos, o teste etilométrico não foi realizado no local do acidente, e as condições meteorológicas no momento eram consideradas boas. A pista onde o acidente ocorreu é de sentido único e estava aberta para o tráfego no momento do incidente.

O corpo da vítima fatal, R. S. R., foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina para procedimentos de praxe.

A Polícia Militar Rodoviária de Londrina (PRv Londrina) está coordenando a investigação e pede que qualquer pessoa que tenha informações adicionais sobre o acidente entre em contato com as autoridades locais.

Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias neste momento difícil.