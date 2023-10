Acidentes na PR-445 próximo ao Supermercado Tonhão, em Cambé, Causam Congestionamento

Dois incidentes separados deixaram a rodovia PR-445, no sentido de Londrina a Cambé, em estado de alerta próximo ao Supermercado Tonhão, localizado no bairro Jardim Silvino. Os acontecimentos, que ocorreram em rápida sucessão, resultaram em feridos e congestionamento nas vias.

O primeiro incidente ocorreu em um momento de tráfego lento, quando um motociclista em uma Honda Bros colidiu com um homem que tentava atravessar a rodovia. Os detalhes sobre as circunstâncias precisas do incidente ainda estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

Enquanto o tráfego já estava impactado devido ao primeiro acidente, um segundo incidente ocorreu. Uma motocicleta Titan preta colidiu com a traseira de um veículo, agravando ainda mais a situação. O motociclista, identificado como Lucas Fresta, de 23 anos, ficou ferido e os serviços de emergência foram acionados imediatamente.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros, médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e até mesmo uma ambulância que retornava para Rolândia prestaram apoio. O SIATE de Cambé encaminhou Lucas Fresta à Santa Casa de Cambé para receber tratamento médico. O condutor da motocicleta, Claudio Fernando dos Santos, de 40 anos, que estava pilotando uma Bros e que colidiu com o pedestre no primeiro incidente, foi encaminhado ao Hospital Universitário (H.U) para cuidados médicos.

A vítima do primeiro incidente, ainda não identificada, foi entubada e também encaminhada ao H.U. devido à gravidade de seus ferimentos. O tráfego na PR-445 ficou significativamente lento, resultando em quilômetros de congestionamento, enquanto as equipes de resgate e autoridades trabalhavam no local dos incidentes.

As circunstâncias exatas que levaram a esses incidentes estão sendo investigadas pelas autoridades de trânsito. Este incidente serve como um lembrete da importância de precaução ao atravessar rodovias e manter uma direção segura nas vias públicas. Nossos pensamentos estão com os feridos e suas famílias neste momento difícil.