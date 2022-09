Como escrever um excelente CV de agente imobiliário

O mercado de empregos imobiliários está em plena expansão. Para conseguir um emprego o mais rapidamente possível, precisará de ter um CV bem guardado, se não bem apresentado e bem redigido. É necessário saber que informação crucial o seu CV deve conter para que possa utilizá-lo rapidamente. Este artigo mostra alguns dos passos e dicas a seguir para se ter um CV de sucesso. Está convidado a lê-lo para mais informações sobre como escrever o CV de um agente imobiliário.

Escolha de um modelo de CV

Os currículos manuscritos com fundo branco e escrita a preto estão desatualizados hoje em dia, mais pessoas optam por modelos digitais com cores e desenhos excepcionais. Obtenha mais detalhes sobre o seu CV de sonho no CV de Agentes Imobiliários. A escolha de um modelo de CV pode ser uma tarefa assustadora com tantos sítios web que oferecem o mesmo serviço. Por isso, dedique tempo a navegar através do maior número possível de plataformas de Internet. Verá vários modelos de currículo de agentes imobiliários, por isso faça uma selecção dos que chamam a sua atenção primeiro. Depois, se ainda tiver dificuldade em decidir entre os modelos, preencha-os. Ao acrescentar as suas informações, é obrigado a encontrar um sítio que se adapte aos seus gostos e personalidade. Escolha um CV que reflicta a sua personalidade através das suas cores e tipografia. Não se esqueça de escolher um documento que seja legível e fluido.

Que informações colocar no seu CV

Quando tiver terminado de escolher um modelo de CV de agente imobiliário que lhe convenha, o passo seguinte é preenchê-lo. O CV é um documento que traça a sua carreira profissional, a sua experiência, a sua formação e as suas realizações. Finalmente, esta informação que faz de si o homem certo para o trabalho. No caso de um agente imobiliário, as competências a destacar são: os seus conhecimentos sobre a região ou a área, as suas capacidades de marketing e negociação. Tem de demonstrar que tem um conhecimento profundo da área e das infra-estruturas e recursos humanos disponíveis. Deve também destacar as suas capacidades de marketing e a sua experiência interdisciplinar. Melhor ainda, as competências que adquiriu através de formação em plataformas imobiliárias. Se tiver competências linguísticas ou sociais, não hesite em mencioná-las no seu CV.

Alguns erros a evitar

Como agente imobiliário, deve ter cuidado com as informações que coloca no seu CV. No perfil, evite mencionar a sua idade, mas os seus anos de experiência são necessários. Não se deixe levar pelo exagero. O seu CV deve ser conciso e preciso. No que diz respeito às fotografias de perfil, optar por uma imagem profissional e evitar imagens desfocadas, modificadas e retocadas. Para bens e interesses transversais, basta enumerar os mais importantes. Não exagere, não é necessário.

Outro detalhe a não incluir no seu CV de agente imobiliário é o seu histórico de pagamentos. Evite os conselhos de carreira, a parte do CV em que dá as razões pelas quais deve ser contratado. Contudo, seja honesto, evite o exagero e o excesso no que diz. Uma vez contratado, tem de provar que vale realmente a pena apresentar o seu CV.