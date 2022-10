A Prefeitura de Cambé definiu os horários de funcionamento do Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf para o Dia de Todos os Santos, na terça-feira (01/11), e de Finados, na quarta-feira (02/11). O cemitério, localizado na Rua Nossa Senhora do Rocio, 1001, estará aberto para visitas das 7h às 18h em ambos os dias.

Desde a segunda-feira (24/10) até domingo (30/10) os túmulos poderão ser lavados. Já na próxima semana, na segunda (31/10) e terça-feira (01/11) essa limpeza poderá ser feita apenas com baldes e panos. A Prefeitura irá realizar os serviços gerais de pintura de meio fio e limpeza de cemitério entre os dias 24 e 28 de outubro.

Tanto na terça-feira (01/11) quanto no Dia de Finados, a Rua Nossa Senhora do Rocio será interditada entre a Rua Pará e a Avenida Brasil, assim como a Rua Holanda entre a Rua Estados Unidos e Nossa Senhora do Rocio. As ruas em frente ao cemitério serão fechadas para a venda de artigos relacionados aos dias, como por exemplo, flores, velas e alimentos. Os vendedores ambulantes que tem interesse em comercializarem suas mercadorias devem procurar a Secretaria de Fazenda até quarta-feira (26/10).

O diretor do Departamento de Serviços Funerários, Eder Aparecido Fogaça Rosa, recomenda a visita ao cemitério no período da tarde. “Geralmente o maior número de visitantes é na parte da manhã e quem puder vir após o almoço vai encontrar menos pessoas”, finaliza.