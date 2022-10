O Estado de S. Paulo

Manchetes de Capa: Supremo dá aval à ampliação de poder do TSE contra fake news

Que democracia?

Mercado projeta volta de superávit em setembro

Superar barreira de 2% do PIB exige maior produtividade, dizem analistas

Brasil sob risco de ‘mexicanização’

BNDES lança fundo para financiar pequenos e médios fornecedores

(esquerda) ‘Não dá para ter política fiscal com esses parâmetros’

ANTT aprova construção de 5 ferrovias privadas

Com alta de 28%, passagem aérea foi o item que mais subiu no mês

Prévia da inflação vai a 0,16% em outubro, indica IBGE

Recorde, arrecadação de impostos chega a R$ 166,2 bi em setembro

Banco Central deve manter juros em 13,75% ao ano, projeta mercado

O Globo

Manchete: Supremo mantém poderes do TSE para combater fake news

Plataforma Gov.br tem problemas e tira serviços do ar

Consignado: Caixa empresta R$ 4,3 bi em 11 dias

Empresas pagarão multa de R$ 10 mil por cada funcionário coagido

Oposição no Senado pede CPI para investigar assédio eleitoral

IPCA-15 de outubro sobe 0,16%, acima das projeções

BNDES vai devolver R$ 45 bi para a União

Freio ainda este ano

CFM deveria recomendar canabidiol para todas as doenças em que é eficaz

Folha de S.Paulo

Meirelles defende furar teto de gastos para bancar Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023

Após dois meses de deflação, IPCA-15 avança 0,16% em outubro

Ex-diretores criticam meta de emprego para o BC defendida por Lula

Projeto que abre espaço para piso da enfermagem vai a sanção

Em carta a funcionários, cooperativa do Paraná pede voto em Bolsonaro

Guedes culpa ‘petistas infiltrados’ por vazar plano sobre salário mínimo

Senado vai instalar CPI sobre assédio eleitoral após eleição

Vantagens para fabricar chips no país

Bolsonaro repete PT e dará dinheiro público a grandes indústrias de chips

Bancada da bala terá mais de cem representantes no Congresso

Taxa de suicídio entre jovens aumenta em 5 anos e preocupa Saúde

Brasil é o 3.º país com mais mulheres presas no mundo

Somente oito estados já concluíram mais da metade da coleta de informações do Censo

Granada chega ao crime depois de ser desviada de forças de segurança

Valor Econômico

Estados terão 2023 com gasto sob pressão e receita em queda

Para economistas, indicadores dão sinais de que a “bonança” dos últimos dois anos, em boa parte fruto de fatores extraordinários, ficou para trás

Custos sobem e apertam margens na agricultura

Além dos adubos, sementes e defensivos também ficaram mais caros na comparação com o ciclo 2021/22

Atividade econômica deve ajudar empresas no 3º tri

Para analistas, os custos das companhias, que pressionaram os resultados no 2º trimestre, devem ter retração no período encerrado em setembro

‘Covid zero’ pode afetar exportação de alimento para China

Reforço no poder de Xi deve favorecer venda de commodities de infraestrutura, dizem analistas

BNDES promete devolver R$ 45 bilhões ao Tesouro até o fim do mês que vem

Acordo encerra disputa que se arrasta desde o início da gestão Bolsonaro e deve reduzir dívida bruta do governo geral

Setembro tem melhor mês para reajuste salarial em dois anos

Apenas 24,9% dos aumentos ficaram abaixo do INPC, segundo Salariômetro

Aquecido, varejo vai retomar contratação de temporários

Previsão da Confederação Nacional do Comércio é de 109,4 mil vagas, mas salário será menor

Consumidor refreia a confiança diante de incertezas, mostra FGV

Perspectivas para economia e dúvidas sobre eleição fazem indicador cair em setembro

Prévia do IPCA mostra fim da deflação em outubro

IPCA-15 sobe 0,16% após dois meses negativos, mas economistas vêm situação “benigna” na variação dos preços

Pressão de despesas com pessoal e custeio compromete caixas de Estados

Evolução mais recente de alguns indicadores dão indício de que a “bonança” dos últimos dois anos ficou para trás

Justiça impõe multa contra assédio eleitoral

Cooperativa com 24 mil empregados e 12 mil funcionárias foi sancionada no Paraná

Inflação nos EUA prejudica os democratas nas eleições (como bom esquerdísta)

Partido Democrata sofre para defender os ganhos econômicos das políticas do governo Biden

Confiança do consumidor americano cai

A piora na confiança reflete as crescentes preocupações com a pressão inflacionária generalizada, em especial da dos alimentos e dos combustíveis

A economia que independe do resultado das eleições

É melhor rever seus orçamentos para 2023 para não ser pessimista demais.

Déficit fiscal da China bate recorde e chega perto de US$ 1 trilhão

Trata-se de um recorde para qualquer período comparável e é quase três vezes superior ao déficit de 2,6 trilhões de yuans registrado entre janeiro e setembro de 2021

Desempenho da economia deve ajudar resultados no 3º trimestre

Atividade econômica e inflação menor levarão a melhores números das empresas

Conta de luz vai bancar geração distribuída

Incentivo dado a quem investe em geração solar própria deve somar R$ 1,4 bilhão em 2023, segundo a Aneel

Ações da BRF têm forte queda na B3

Pior cenário para consumo de alimentos no país influenciou baixa

Uma forrageira que acelera a engorda de bois

Desmódio, em consórcio com o capim-marandu, pode aumentar em 60% o peso de bovinos criados a pasto, conclui Embrapa

Custo de produção da soja aumenta quase 70% em Mato Grosso

Fertilizantes lideram a alta, que também afeta milho e algodão e pressiona margens dos agricultores

Área voltada à agricultura triplicou de 1985 até 2021

É o que aponta levantamento feito pelo MapBiomas

Clima deve favorecer mais a cana na safra 2023/24

Chuvas que estão atrasando a colheita na safra atual no Centro-Sul deverão favorece o crescimento da cana no próximo ciclo

Ações de estatais e Ibovespa voltam a recuar em meio a expectativa eleitoral

No mercado de bônus, o “yield” (retorno) da T-note de dez anos recuou de 4,248% para 4,103%

STJ define responsabilidade por extravio de bagagem

Conclusão desse julgamento era bastante esperada pelo mercado