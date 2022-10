O Dia do Servidor Público é celebrado na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, e alguns serviços prestados pelo município serão afetados pela data comemorativa, que é considerada um ponto facultativo. Confira na sequência o funcionamento de alguns serviços na cidade:

Prefeitura de Cambé

A Prefeitura de Cambé vai estar fechada na sexta-feira. Quem precisar de algum serviço deve comparecer à sede na segunda-feira (31).

Coleta de lixo

A coleta de lixo vai funcionar normalmente na sexta-feira em todas as regiões da cidade em dois períodos: em alguns bairros, a coleta passa durante a manhã, a partir das 7h; e em outros, à tarde, a partir das 17h.

UBS

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade vão estar fechadas na sexta-feira e retornam normalmente com os atendimentos na segunda-feira. Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência pode ir até uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Escolas

Todas as 44 escolas e creches do município vão funcionar normalmente no Dia do Servidor Público, tanto no período matutino quanto no vespertino e integral. A Secretaria de Educação optou por trocar a data pelo dia 10 de outubro, véspera do aniversário da cidade.

Secretaria de Fazenda

A Secretaria de Fazenda também vai estar fechada nesta sexta-feira. As pessoas que precisarem de algum serviço, como renegociação de IPTU, podem procurar a pasta na segunda-feira.

Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor também não funcionará no dia, assim como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O espaço volta a atender a população interessada em fazer ou atualizar o cadastro do MEI (Microempreendedor Individual) na segunda-feira.

Comércio

O comércio varejista da cidade vai funcionar normalmente na sexta-feira, das 9h às 18h. Já no sábado (29), o comércio abre na parte da manhã, até às 13h.