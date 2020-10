Os órgãos estaduais que já retomaram o atendimento ao público terão um funcionamento diferenciado não apenas no Dia de Finados, celebrado na segunda-feira (2), como também na terça-feira (3). O Governo do Estado divulgou uma circular que transfere para a data as comemorações do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, declarando ponto facultativo para os servidores. Serviços essenciais, que não permitem paralisação, funcionam normalmente.

Confira abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:

HOSPITAIS DO ESTADO – Funcionarão normalmente todos os dias.

HEMEPAR – A coleta e os ambulatórios da Hemorrede não funcionarão na segunda-feira. Na terça-feira, estarão fechadas as sedes de Paranaguá e Toledo.

O endereço, telefone e horário de atendimento de todas as unidades da Hemorrede podem ser conferidos no site do Hemepar: www.hemepar.pr.gov.br/#section-section4

FARMÁCIAS DO PARANÁ –Todas as unidades da Farmácia do Paraná fecham na segunda-feira. Na terça-feira, apesar do ponto facultativo, algumas farmácias abrirão por já terem um bom volume de pacientes agendados.

Abrem na terça as farmácias das seguintes Regionais de Saúde: 2a RS (Curitiba); 3a RS (Ponta Grossa); 5a RS (Guarapuava); 6a RS (União da Vitória); 7a RS (Pato Branco); 9a RS (Foz do Iguaçu); 10a RS (Cascavel); 14a RS (Paranavaí); 15a RS (Maringá); 17a RS (Londrina); 18a RS (Cornélio Procópio); 19a RS (Jacarezinho); 20a RS (Toledo); 22a RS (Ivaiporã) e a farmácia do Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM).

Nas unidades das seguintes regionais, que não abrem no dia 3 de novembro, os pacientes estão sendo reagendados para atendimento: 1a RS (Paranaguá); 4a RS (Irati); 8a RS (Francisco Beltrão); 11a RS (Campo Mourão); 12a RS (Umuarama); 13a RS (Cianorte); 16a RS (Apucarana) e 21a RS (Telêmaco Borba).

DETRAN – Todas as Ciretrans, que são os órgãos do Detran no interior do Estado, fecham na segunda-feira e na terça-feira. Os usuários podem realizar consultas e serviços de habilitação e veículo no site www.detran.pr.gov.br.

POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão atender normalmente, em regime de plantão 24 horas, exceto as de área administrativa.

RECEITA ESTADUAL – Não terá expediente em todas as agências na segunda-feira e terça-feira.

PROCON – O Procon retomou o atendimento presencial com horário agendado, mas não estará aberto no feriado. Os consumidores podem acessar o serviço pelas plataformas online, como os sites consumidor.gov.br ou www.procon.pr.gov.br.

CEASA – A Ceasa de Londrina funcionará na segunda-feira com horário especial, com o mercado atacadista abrindo das 3h às 9h. As demais unidades – em Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá e Cascavel – fecham na data. Na terça-feira, todos os mercados atacadistas das Ceasas atendem normalmente.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado estarão fechadas na segunda-feira e terça-feira. Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para 0800 51 00 116.

SANEPAR – As agências da Sanepar de todo o Estado ficarão fechadas na segunda-feira, mas abrem na terça-feira. Em caso de vazamento de água ou esgoto, a Sanepar atende 24 horas pelo 0800 200 0115.

ESPAÇOS CULTURAIS – A maior parte dos equipamentos culturais do Estado continuam fechados para o público por causa da pandemia, mas muitos mantêm programações online. O Museu Oscar Niemeyer (MON) já voltou a funcionar, mas ainda disponibiliza em seu site e redes sociais diversos conteúdos, como oficinas, mediações, quizzes e lives.

Para quem quiser aproveitar para visitar as exposições, pode conferir as mostras Tony Cragg – Espécies Raras; O Mundo Mágico dos Ningyos; África, Mãe de Todos Nós; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses; Luz = Matéria; Museu em Construção; Cones; Espaço Niemeyer e o Pátios das Esculturas. Além disso, o acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC) está nas dependências do MON. O espaço não abre na segunda-feira e funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

O Centro Cultural Teatro Guaíra também conta com uma programação online, só acessar o link #guairaemcasa no site da instituição. Também é possível acompanhar os conteúdos publicados pela Biblioteca Pública do Paraná em suas redes sociais.

PARQUE ESTADUAIS – A maioria dos parques estaduais também voltou a receber o público. Estarão abertos no feriado o Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de São Camilo, Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Vila Velha e Ilha do Mel.

Os que continuam fechados são a Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi, Ibicatu, Mata dos Godoy, Parque do Monge e o Jardim Botânico de Londrina.

Agência Estadual de Notícias