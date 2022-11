A Copa do Mundo de 2022 mal começou e as expectativas para a conquista do hexa já estão altas! A Prefeitura de Cambé vai alterar o funcionamento das repartições públicas nos dias em que a Seleção Brasileira for entrar em campo pela Copa do Mundo: na primeira fase, os jogos serão nos dias 24 (quinta-feira) e 28 (segunda-feira) de novembro e no dia 02 de dezembro (sexta-feira). Na sequência, você confere os horários de funcionamento diversos serviços nessas datas:

Prefeitura de Cambé

O prédio principal da Prefeitura de Cambé e as secretarias vão encerrar o expediente mais cedo nos dias de jogos do Brasil: na partida que começa às 13h, o expediente vai até às 11h30; já nas partidas às 16h, o funcionamento vai até às 15h.

Unidade Básica de Saúde

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade vão seguir o horário definido pela Prefeitura de Cambé e encerram o expediente com pelo menos uma hora de antecedência. Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência pode ir até uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Coleta de lixo

A coleta de lixo vai funcionar normalmente nos dias de jogos do Brasil em todas as regiões da cidade nos dois períodos: em alguns bairros, a coleta passa durante a manhã, a partir das 7h; e em outros, à tarde, a partir das 17h

Escolas

As 44 escolas e creches do município vão dispensar os alunos durante as partidas da Copa do Mundo. Nos jogos às 16h, os alunos serão dispensados às 15h; já nos jogos às 13h, os alunos do período vespertino não terão aula.

Comércio

O comércio varejista da cidade vai interromper o atendimento uma hora antes do início das partidas e retornar uma hora após o fim dos jogos.