O Londrina Esporte Clube anuncia que Edinho, 52 anos, é o novo técnico do Tubarão. No clube desde outubro de 2021, o profissional terá a missão de comandar o alviceleste a partir do Campeonato Paranaense.

“É um sentimento de muita alegria e muita confiança. Estou feliz no clube, muito comprometido em fazer uma grande campanha. Sei da responsabilidade, é uma oportunidade única na vida de um profissional e eu quero aproveitar com muita responsabilidade e confiança” disse o treinador.

Durante a temporada 2022, Edinho obteve bons resultados à frente do sub-20 do Londrina. A primeira competição foi a Copa São Paulo. No grupo 22, o Tubarão se classificou em primeiro lugar após duas vitórias e uma derrota. A equipe foi eliminada na segunda fase pelo São Caetano. Já na Copa do Brasil, o Tubarãozinho eliminou o Coritiba fora de casa, mas viu a vaga para as fases seguintes ficar pelo caminho ao ser derrotado pelo Internacional-RS.

Foi ao longo do campeonato estadual que veio a ótima campanha do treinador. Em 24 jogos, o Londrina venceu 15 vezes, empatou seis e foi superado apenas três vezes. O Tubarão ainda foi premiado como a equipe mais disciplinada da competição. Foram 47 cartões amarelos – a menor média do estadual – e nenhum cartão vermelho. Números que deram a segunda colocação na classificação geral da competição.

“Quero repetir esse desempenho no profissional. Um trabalho sério, organizado, um futebol eficiente e agradável fazendo com que o torcedor se empolgue em assistir aos jogos do Londrina. Sabemos da importância dessa primeira fase da temporada com Copa do Brasil que pode trazer soluções econômicas pro clube”, finalizou.