Conheça a primeira cambeense vacinada contra a COVID-19

Cambé iniciou nesta terça-feira a vacinação contra a COVID-19. A técnica de enfermagem e servidora municipal Onofra Tavares, de 65 anos, foi a primeira cambeense a receber a primeira dose do imunizante. A vacina foi aplicada na Unidade Básica de Sáude do Cambé IV que está atendendo casos suspeitos de infeccção do novo coronavírus.

A cidade recebeu 729 doses no primeiro lote da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Nesta etapa, serão imunizados profissionais da saúde que diretamente no atendimento e triagem de casos de COVID-19 na região. Também receberão a vacina, idosos internados no Abrigo Padre Manoel Coelho, dirigido pela Irmã Aparecida Jardini. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está seguindo o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 e que aguarda novos lotes do imunizante, distribuído pelo Ministério da Saúde.

Para a técnica de enfermagem, ser a primeira cambeense a receber a vacina é um privilégio. “Eu me sinto privilegiada. Com tanta gente esperando e com o medo que a gente sente, eu me sinto privilegiada”, comemorou Tavares. A secretária municipal de Saúde também celebrou o início da vacinação. “É um momento muito importante para nós, um momento de muita esperança de que a gente volte à normalidade de nossas vidas o mais breve possível”, afirmou Adriane Bertan.

O prefeito de Cambé Conrado Scheller classificou hoje como uma data histórica para a cidade. “Todos nós aguardávamos com muita ansiedade essa vacina e estamos muito felizes. É preciso agradecer as autoridades e os cientistas que fizeram ser possível trazer a vacina pra Cambé”, afirmou. No entanto, segundo o prefeito, a luta contra a COVID-19 não terminou. Até o momento, Cambé recebeu somente doses para começar a imunização de pessoas do grupo de risco e profissionais que atuam na linha de frente e, de acordo com Scheller, as medidas de prevenção ainda são essenciais. “É preciso ainda evitar aglomerações, usar máscaras e utilizar álcool em gel. Estamos prestes a vencer essa batalha, estamos felizes mas ainda falta um pouco a mais. Mas com a colaboração de todos, vamos conseguir”, defendeu o prefeito.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC