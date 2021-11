Empresas e Industriais de Cambé chegou na cidade a Consultória de Segurança do trabalho JMASEG Treinamentos e Laudos com ótimos profissionais.

A consultoria em segurança do trabalho é um serviço que orienta empresas de todos os segmentos para se adequarem à legislação trabalhista brasileira, bem como às regras ambientais e previdenciárias. O serviço é prestado por empresas especializadas do setor que contam com equipes de profissionais como técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, engenheiros ambientais e florestais, fisioterapeutas, entre outros.

O objetivo da consultoria é garantir que os trabalhadores tenham a proteção adequada em seu ambiente de trabalho, o que reduz significativamente acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Além disso, também assegura todas as licenças e certificados necessários para a empresa.

ATIVIDADES DA CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

O projeto de consultoria em segurança do trabalho abrange diversos processos para assegurar o cumprimento da lei no local de trabalho. Por meio desse serviço, é possível identificar, analisar e controlar quaisquer situações de risco, para que o ambiente de trabalho priorize a segurança e saúde das pessoas envolvidas.

IMPORTÂNCIA DA CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

É imprescindível contar com a orientação profissional da consultoria em segurança do trabalho para a implementação de práticas seguras e eficientes. O serviço se aplica a todos os segmentos da indústria e comércio, e deve ser personalizado para analisar os riscos particulares de cada ocupação.

Sua importância abrange desde a conformidade com a lei até a responsabilidade social das empresas como um todo. Com a consultoria especializada, é possível garantir a produtividade da empresa e evitar problemas com acidentes, afastamentos e reabilitação de trabalhadores.