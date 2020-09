Está fechada a temporada de convenções partidárias para as eleições municipais de 2020. De acordo com o novo calendário eleitoral, estabelecido por causa da pandemia da covid-19, o prazo para definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador foi até o dia 16 de setembro.

Na disputa deste ano, Cambé terá 06 candidatos a prefeito. O primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizadas, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro, lembre o que o segundo tudo se aplica em cidades com mais de 200 mil habitantes, Cambé conta com 107 mil habitantes e 70.817 eleitores.

As 10 vagas da Câmara estão sendo concorridas por aproximadamente 200 candidatos a vereadores, concorrência de 20 candidatos por vaga, as candidaturas precisam ser homologadas pela justiça eleitoral.

Confira como ficou a corrida para “emprego” de Prefeito de Cambé.

(Ordem alfabética)

Foto: Silvio Rodrigues

Benê Filho – PODEMOS

Benedito Gomes da Silva Filho, tem 64 anos, Jornalista e Redator, Casado com a Silvia Zotarelli, pai da Flávia, da Laíza e do Henrique, nascido em Mococa (SP), mudou-se para Cambé em 1986, em 1992 foi candidato a vereador recebendo 332 votos, foi Diretor de Cultura na segunda gestão do prefeito José do Carmo, fundador da TV Cambé com notícias de Cambé que ia ao ar pelo SVC TV via Cabo (hoje BR2) e pelo Portal Cambé e posteriormente pelo canal 36, aberto para toda região. Em 2015, juntamente com um pequeno grupo de pessoas que acreditavam e acreditam até hoje que é possível fazer uma política diferente e inovadora na cidade, foi candidato a prefeito em um cenário desafiador e conseguiu, com uma campanha enxuta, obter quase nove mil votos, em 2018 foi candidato a deputado estadual, sem o mais votado em Cambé onde obteve 6.680 votos

Vice: Adilson César Szlachta de 49 anos, mais conhecido como Malanca – PSD

Foto: Divulgação

Conrado Scheller – DEMOCRATAS

Conrado Ângelo Scheller, Nasceu em Cambé no dia 09 de outubro de 1975. Filho do Delírio Francisco Scheller e da Neide Dalto Scheller (in memoriam) e é irmão da Cristiane Scheller. Morou no sítio dos avós na década dos anos 80, e logo em seguida, quando sua família veio morar na cidade, trabalhou no Mercado Scheller como entregar de gás e compras. É graduado em Educação Física, Direito e é Pós Graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades. Foi aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, e em 1999 passou no concurso público da Prefeitura de Cambé. Trabalhou por sete anos, aproximadamente, na Delegacia de Policia como escrivão. Na vida pública obteve vitórias expressivas, eleito com 1.173 votos para vereador e reeleito com 1.808 votos. É atual vice-Prefeito da cidade, ao lado do Prefeito Zé do Carmo, em votação que obtiveram 26.671 votos. Já foi Secretário de Fazenda, Administração e Governo. Foi Presidente do Comitê de Combate ao Covid-19. Conrado também é músico e compositor. Acredita que Cambé pode avançar ainda mais e assegura que fará uma gestão voltada para o desenvolvimento econômico da cidade, conciliada ao desenvolvimento social das pessoas.

Vice: José Carlos Camargo – Zezinho da Ração – PSB

Foto: Divulgação

Jorge Teodoro – MDB

Jorge Teodoro, tem 32 anos, é servidor público municipal, liderança comunitária, formado em técnico em administração, ciências sociais, graduando em gestão pública.

Vice: Dioni Stuchi – Conhecido como Dione do Trânsito – MDB

Foto: Maicon Tofalini/Divulgação

José Luis Dalto – PSDB

José Luis Dalto tem 46 anos, é casado, pai de dois filhos, nascido em Cambé, bisneto de pioneiros. É economista e mestre em Administração pela UEL. Atuou por 25 anos na iniciativa privada, entre eles em empresas e organizações como o Senai e a Uninorte, tanto como professor quanto como consultor. Atua há 20 anos como professor, hoje na UTFPR-Londrina. Desde 2017, é vereador pela cidade de Cambé.

Vice: Fátima Hauly – PSDB

Foto: Divulgação

Paulo Soares: PL

Paulo Soares, tem 35 anos, atua profissionalmente como Consultor Empresarial, é Casado com a Advogada Giovanna e pai da Helena (3 anos) e do Antônio (2 anos);

Ele é Formado em Direito e possue Especialização em Filosofia Jurídica e Política pela UEL. Também fez dezenas de cursos na Área de Direito, Gestão Pública, Gestão de Pessoas e Administração Pública.

Além disso possue vários cursos na Área de Regularização Fundiária, onde Participei de Grupos de Estudos de Direito Urbanístico e atuou ativamente na discussão e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e na Revisão do Plano Diretor de Cambé. Também fez parte do Conselho Gestor de Bacias do Município e representou a Câmara por muitos anos no CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Iniciou sua militância comunitária e Política no Grêmio Estudantil e depois na CIES onde durante mais de 10 anos promoveu as Carteirinhas de Estudantes em quase todos os Colégios do Município.

Foi Presidente da Câmara Municipal de Cambé por duas vezes e atualmente está cumprindo o 2° Mandato de Vereador e a Presidência do Conselho de Ética da Câmara.

PRÉ CANDIDATO A PREFEITO DE CAMBÉ pelo Partido Liberal.

Vice: Mário Lucas – PL

Foto: Divulgação

Romulo Yanke – CIDADANIA

Romulo Sérgio Yanke dos Santos, mais conhecido como Professor Romulo, tem 45 anos, é professor da Rede Estadual de Ensino há 27 anos e advogado. É casado com Audrey Luciane e pai da Hisa Gabriela de quatro anos. Desde a adolescência, realizou trabalhos voluntários com os Vicentinos. De 2009 a 2011 foi chefe de gabinete da Prefeitura de Cambé e participou do maior programa de habitação da história da cidade, da reurbanização do Jardim Campos Verdes e da redução da mortalidade infantil abaixo de dois dígitos. Em 2012 foi eleito vereador. Fiscalizou as ações do executivo municipal e teve vários requerimentos atendidos em prol da assistência social, saúde, educação, obras e na mobilidade urbana; construção de pontes, rotatórias e equipamentos de segurança no trânsito.

Vice: Paulo César Gomes, mais conhecido como Paulinho Papalanches