Corpo supostamente pertencente a criança desaparecida é encontrado pela equipe de busca e salvamento em Londrina

Na manhã desta sexta-feira (16), a equipe de busca e salvamento do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros fez uma descoberta trágica: um corpo foi encontrado nas águas do rio Tibagi, próximo ao final da Estrada do Limoeiro, na Usina Três Bocas, zona sul de Londrina. Acredita-se que o corpo seja do pequeno Thiago Vinícius Rocha, de apenas dois anos, que havia desaparecido no último sábado (10) no Parque Daisaku Ikeda.

A confirmação da identidade ainda precisa ser oficializada pela Polícia Científica, que está presente no local para realizar os procedimentos necessários. A tenente Luana, do Corpo de Bombeiros, concedeu uma breve entrevista à imprensa para fornecer informações preliminares sobre a descoberta. No vídeo da entrevista, a tenente Luana expressa sua consternação em relação ao triste desfecho da busca pelo menino Thiago. Ela ressalta o árduo trabalho realizado pela equipe de busca e salvamento, que se dedicou incansavelmente para encontrar o desaparecido.

A tenente afirma que, embora a identificação ainda precise ser confirmada oficialmente, há indícios de que o corpo seja do menino Thiago.

À medida que novas informações forem disponibilizadas pelas autoridades competentes, continuaremos atualizando nossos leitores sobre os desdobramentos deste caso.

#Desaparecimento #CorpoEncontrado #Londrina #Bombeiros #BuscaeSalvamento #Tragédia #PolíciaCientífica #Identificação #Perícia #Comunidade #Solidariedade #Luto