MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 17 DE JUNHO

O desafio imposto ao País pela geração nascida da Era PT, ‘nem-nem’

Condição dos que não estudam nem trabalham representa perda de capital humano e de produtividade da economia; para especialistas, solução passa por reforma da educação.O número é alarmante: 11,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não trabalham nem estudam no Brasil – mais do que a população de Portugal inteira. Chamado de “nem-nem”, esse grupo cresceu de forma exponencial nas ‘últimas décadas’ até atingir o auge na pandemia, de cerca de 30% da faixa etária. Para empregar os jovens que entram no mercado, País teria de crescer, pelo menos, 3% ao ano. Sem emprego nem renda, eles não conseguem prosseguir na escola e param no meio do caminho. No fim, o crescimento dos “nem-nem” significa perda de produtividade e de capital humano para o País. (Estado)

CICLONE EXTRATROPICAL MATA AO MENOS 3 NO RS

Cerca de madeira cede em bairro de Porto Alegre com risco de deslizamentos após chuva e ventos fortes; fenômeno bloqueou estradas e inundou municípios no litoral norte gaúcho.Um ciclone extratropical sobre o litoral do Rio Grande do Sul fez com que estado enfrentasse chuva ininterrupta e provocou diversos estragos entre quinta-feira (15) e sexta-feira (16), sobretudo na região leste — que abrange, além do litoral, a serra gaúcha, a região dos vales e a região metropolitana de Porto Alegre. Em São Leopoldo, onde choveu mais de 255 milímetros nas últimas 24 horas, morreram um homem de 23 anos, vítima de uma descarga elétrica, e outro que teve o carro arrastado pela enxurrada. Há outros 11 desaparecidos: sete em Caraá, dois em Três Forquilhas e dois em Maquiné.A expectativa é que o ciclone comece a perder força ao se deslocar para o oceano Atlântico, e a previsão é de tempo firme na região afetada já neste sábado (17). (Folha)

Tremor é sentido no litoral de SP e Vale do Ribeira

Na manhã desta sexta, o Google emitiu um alerta de terremoto para a região de Miracatu (SP), deixando moradores assustados. O alerta foi enviado para celulares da região com sistema Android. Segundo a Defesa Civil, não há relatos de vítimas, nem de danos materiais. “Abalos sísmicos de magnitude entre 3,5 e 5,4 costumam ser percebidos, mas não geram danos estruturais”, disse o tenente Maxwel Celestino de Souza. (Folha)

Ainda abaixo de 70%, taxa de lares com esgoto cresce

Serviços de água, coleta de lixo e energia elétrica têm alcance maior, segundo pesquisa do IBGE. O percentual de lares ligados à rede geral de esgotamento sanitário voltou a crescer no Brasil em 2022, mas ainda continuou abaixo de 70%. É o que apontam dados de uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. De 2019 para 2022 na gestão Bolsonaro, a proporção de domicílios diretamente ligados ou com fossa conectada à rede geral de esgoto subiu de 68,2% para 69,5%. O nível era de 66,8% em 2016, ano inicial da série histórica desse indicador. Os dados integram uma versão da Pnad Contínua sobre as características dos domicílios e dos moradores. Em 2022, a pesquisa estimou o número total de lares do Brasil em 74,1 milhões. (Folha)

Observe o nível da rede geral de esgoto, administradas por décadas por partido de esquerda no Brasil, em comparação a Regiões que são administrada por partidos de direita. Tratamento de esgoto é uma questão de saúde pública.

O ESTADO DE S.PAULO

O GLOBO

FOLHA DE S.PAULO

Ciclone leva chuva intensa ao RS e mata ao menos três

