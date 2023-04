Criminoso é morto em confronto com a polícia em um motel na cidade de Cambé

Na tarde desta sexta-feira, 14 de abril, um confronto entre a Polícia Militar e um suspeito de roubo resultou na morte do criminoso em um motel localizado próximo à cidade de Cambé, no Paraná.

Tudo começou quando a polícia recebeu uma denúncia anônima informando sobre um veículo roubado que estaria nas dependências do motel. O Batalhão de Choque foi acionado para auxiliar na operação.

Segundo o Tenente-Coronel Nelson Villa, ao adentrarem taticamente as dependências do motel, e verificarem que o carro – fruto de roubo – estava lá, os policiais da tropa de Choque foram recebidos por tiros pelo suspeito Paulo Augusto Vieira de Paula Lima. O suspeito disparou contra a equipe policial, que revidou.

Houve troca de tiros e o criminoso acabou sendo atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM ainda investiga o caso, pois, no boletim de ocorrência apresentado, há mais criminosos envolvidos no roubo.

A operação foi realizada com o objetivo de combater o roubo de veículos na região. O Tenente-Coronel Nelson Villa destacou a importância da colaboração da população no combate ao crime. “A denúncia anônima foi essencial para o sucesso da operação. Contamos com a participação da comunidade para ajudar na prevenção e repressão do crime”, afirmou.

O motel onde ocorreu o confronto não teve envolvimento com o fato, e colaborou prontamente com todas as informações solicitadas pela polícia e segue funcionando normalmente