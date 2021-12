Cursos da UEL disponibilizam matrizes curriculares para volta às aulas presenciais

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

As matrizes curriculares dos cursos de graduação (confira aqui) da UEL já estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Graduação (Progrard). Os documentos trazem informações de cada curso quanto ao retorno das atividades presenciais em sala, marcado para ocorrer a partir do dia 24 de janeiro. Segundo Resolução Nº 85/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), cada curso ficou responsável por estipular protocolos e datas a respeito do retorno das atividades em sala de aula.

De acordo com a diretora de Assuntos Acadêmicos da Progrard, professora Maria Elisa Cestari, a atualização do site com as matrizes curriculares é dinâmica. “Caso os estudantes não encontrem as matrizes dos cursos no site, podem acessar em outro momento. Estamos atualizando constantemente”, comenta.

Em caso de dúvidas, cada estudante deve entrar em contato com os coordenadores dos colegiados dos cursos de graduação.

Na página da Progrard há uma seção exclusivamente dedicada ao retorno presencial das atividades acadêmicas de graduação. Lá, os estudantes podem encontrar, além das matrizes de cada curso, a resolução Nº 85/2021, uma tabela com os contatos dos coordenadores de cada colegiado de curso e, ainda, um link para a página de orientações sanitárias para retorno seguro, elaboradas pelo Grupo de Trabalho Covid-19.

