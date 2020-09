O vice-prefeito de Cambé Conrado Scheller foi oficializado pelo Democratas (DEM) como candidato a prefeito de Cambé nas eleições municipais de 2020.

“É com muita alegria que recebi a indicação do Democratas a oficialização da minha candidatura à Prefeitura de Cambé. Agradeço a confiança do partido e de suas lideranças”, afirmou Conrado Scheller.

O Vice ainda não foi definido, e a candidatura ainda depende de homologação da Justiça Eleitoral.

Perfil:

Conrado Scheller. Nasceu em Cambé no dia 09 de outubro de 1975. Filho do Delírio Francisco Scheller e da Neide Dalto Scheller (in memoriam) e é irmão da Cristiane Scheller. Morou no sítio dos avós na década dos anos 80, e logo em seguida, quando sua família veio morar na cidade, trabalhou no Mercado Scheller como entregar de gás e compras. É graduado em Educação Física, Direito e é Pós Graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades. Foi aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, e em 1999 passou no concurso público da Prefeitura de Cambé. Trabalhou por sete anos, aproximadamente, na Delegacia de Policia como escrivão. Na vida pública obteve vitórias expressivas, eleito com 1.173 votos para vereador e reeleito com 1.808 votos. É atual vice-Prefeito da cidade, ao lado do Prefeito Zé do Carmo, em votação que obtiveram 26.671 votos. Já foi Secretário de Fazenda, Administração e Governo. Foi Presidente do Comitê de Combate ao Covid-19. Conrado também é músico e compositor. Acredita que Cambé pode avançar ainda mais e assegura que fará uma gestão voltada para o desenvolvimento econômico da cidade, conciliada ao desenvolvimento social das pessoas.