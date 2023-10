Desfile em Comemoração aos 76 Anos de Cambé Encanta Multidão.

Na última quarta-feira (11), a cidade de Cambé celebrou com entusiasmo seus 76 anos de história, e a festa não poderia ter sido mais especial. O tradicional desfile em homenagem ao município atraiu mais de 10.000 pessoas que se alinharam nas ruas para prestigiar esse evento memorável.

O desfile contou com a participação de alunos das escolas locais, que trouxeram encanto e animação ao evento, destacando-se pelo talento e criatividade nas apresentações. Além disso, não podemos deixar de mencionar a importante participação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de várias entidades de classe que desfilaram com orgulho, demonstrando o comprometimento e a parceria que têm com a comunidade cambéense.

Entrevistas de Destaque:

Conrado Scheller – Prefeito de Cambé, expressou seu orgulho pela bela celebração e ressaltou a importância de preservar a história e as tradições da cidade, garantindo um futuro brilhante.

Estela Camata – Secretária de Educação/Cultura, falou sobre o papel da educação na formação das crianças e no desenvolvimento de Cambé.

Tiago Amaral – Deputado Estadual, destacou a importância de manter a união e o apoio do governo estadual para o progresso da cidade.

Enquete com Participantes:

Realizamos uma enquete com os participantes do desfile, e a maioria destacou a importância do desfile ser realizado a noite.

Entrevistas com Vereadores:

Carlinhos da Ambulância – Vereador, compartilhou sua visão sobre o evento.

Lucas Mil Grau – Vereador, desafios e oportunidades que a cidade enfrenta em seus 76 anos de história.

O desfile em comemoração aos 76 anos de Cambé se revelou um grande sucesso, celebrando a rica história da cidade e renovando o compromisso de todos os envolvidos em tornar Cambé um lugar ainda melhor para se viver. Que venham mais anos de prosperidade e união para essa comunidade querida.

#Cambé, #Desfile, #Aniversário, #Comunidade, #Escolas, #PolíciaMilitar, #CorpoDeBombeiros, #EntidadesDeClasse, #Prefeito, #Educação, #Cultura, #DeputadoEstadual, #Enquete, #Vereadores#Cambe#PortalCambe