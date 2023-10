Ação Policial Eficiente Recupera Veículo Roubado em Cambé

No dia 12 de outubro de 2023, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), demonstrou mais uma vez sua eficiência ao recuperar um veículo roubado em Cambé, Paraná.

Na noite do dia anterior, uma ação criminosa abalou a área central da cidade, quando dois indivíduos armados deram voz de assalto e subtraíram um veículo. Contudo, graças à pronta resposta da equipe de Rádio Patrulha (RPA), o desfecho dessa história foi diferente do esperado pelos criminosos.

Por volta das 2h da madrugada do dia 12 de outubro, a equipe de RPA localizou o veículo roubado na Estrada do Cateto, uma região rural de Cambé. Nesse momento, a ação policial resultou na prisão de um adulto e na apreensão de um menor, ambos os indivíduos que estavam no veículo em questão.

A ação exemplar da Polícia Militar demonstra o compromisso da instituição em proteger a comunidade e combater a criminalidade de forma eficaz. Em situações de crise, a PMPR continua a fazer a diferença, garantindo a segurança e a tranquilidade dos cidadãos de Cambé.

A prisão do adulto e a apreensão do menor não apenas resultam na recuperação do veículo roubado, mas também servem como um aviso claro para aqueles que pretendem cometer crimes na região: a lei será aplicada e a justiça prevalecerá.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança pública e seu lema: “Polícia Militar, nós fazemos a diferença”. A comunidade de Cambé pode confiar na força policial local para manter a ordem e a paz em sua cidade.