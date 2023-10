MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Gaza só terá água, luz e comida se Hamas soltar reféns, diz Israel

Bancos criticam corte ‘artificial’ de juro pelo INSS

Haddad diz que vai falar com Campos Neto sobre ritmo de corte nos juros

Brasil deve obter financiamento de US$ 1 bilhão do Banco dos Brics

Regra de bloqueio é alternativa à ideia de alterar meta fiscal

Deputados tentam barrar corte de verbas

AM pede ajuda e Força Nacional combate queimada

Alexandre Manoel: Como a economia americana pode prejudicar a brasileira?

Ataque do Hamas põe governo e PT na defensiva e reacende polarização

Mercado de carbono pela metade

O problema dos smartphones em escolas

O humanismo seletivo da esquerda

FOLHA DE S.PAULO

Relator da Tributária estuda incluir incentivo ‘verde’ a montadoras

Índice de preços nos EUA fica acima do esperado pelo Fed

Inflação na Argentina sobe a 138% eéa maior desde 1991

Série ‘A Volta do Grande Estado’

O grande Estado está de volta pelo mundo, a dúvida é como bancá-lo

Calculadora mostra quanto juntar para ter autonomia financeira

Classes populares fazem poupança para filhos

Consumidores vão às redes sociais dizer que se livraram de dívidas com desconto do Desenrola

Conta de água, luz e gás lidera inadimplência em 6 estados

Bolsonaristas montam listas de docentes que veem como pró-Hamas

Israel aperta cerco a Gaza, que começa a entrar em colapso

O GLOBO

Dinheiro do petróleo: Receita com royalties e dividendos cai em 2023

Cinzas sobre Manaus: Queimadas fazem do ar da capital do Amazonas um dos piores do mundo

Executivo da Shell: Brasil tem vantagem em biocombustíveis

Presidente dá cargo a seu advogado na Lava-Jato

Inflação na Argentina sobe, e BC eleva juros a 133%

Banco dos Brics empresta US$ 1 bilhão ao Brasil

Israel condiciona ajuda a Gaza à libertação dos reféns

Operação da PF que descobriu fábrica de armas é exemplo de ação eficaz

Sob o domínio do medo: Mais da metade das apreensões de fuzis no Brasil é feita no Estado do Rio

VALOR ECONÔMICO

Custo das maiores empresas com o pagamento de juros dobrou entre 2019 e 2023

Pesquisa analisou 214 empresas abertas com receita anual superior a R$ 1 bilhão, excluindo bancos e seguradoras

Aos 103, ele ainda advoga no ‘presencial’

Considerado o mais longevo advogado em atividade no Brasil, Hermano de Vilemor Amaral Filho formou-se em direito no ano de 1945 e mantém ativa a carteirinha nº 3099 da OAB-RJ, em ação no Brasil recomenda trabalho e cabeça aberta

Preço de energia segura mais de R$ 10 bi em fusões e aquisições

Fraco crescimento da demanda, cenário de chuvas abundantes e a sobreoferta pela massiva entrada de usinas eólicas e solares contribuíram para a queda do preço

Efeito da guerra é incerto, mas dever de casa é obrigação

É importante prestar atenção na fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que “a barra subiu para todos”

Déficit comercial com EUA cai 80% este ano

Redução maior das importações limita saldo negativo a US$ 2,3 bi até setembro

Brasileiro reclama de preço, mas opta pelo ônibus para viajar

Parcela dos que buscam meio de transporte para fazer turismo para fora do Estado sobe de 28,9%, em 2018, para 32,6%, em 2023

Itaipu banca obra de aeroporto e atua até em abrigo para emas

Dívida da obra chega ao fim após 50 anos, e usina ganha destaque por gastos em projetos não associados à geração de energia

Contabilidade de despesas de Itaipu é escândalo, diz frente de consumidores

Entidades criticam fortemente a forma como os dois países contabilizam despesas de Itaipu

Consumidor precisa de alternativa sustentável para juros do rotativo

Debatedores consideram que o momento é ideal para se discutir com a sociedade um modelo melhor para o cartão de crédito nos próximos anos

Portabilidade e novas garantias podem ser saída

Maior competição entre instituições financeiras também pode ajudar a reduzir juros do cartão

Informação e educação financeira evitam crédito rotativo

Parcelamento preventivo e maior facilidade na portabilidade de crédito podem ser medidas complementares

PT sendo PT tal como é: Posições expostas sobre Palestina põem petistas sob pressão

Ministros de Lula enfrentam acusações de suposta conivência com Hamas após ataques a Israel. Hamas não se diferencia do PCC no RJ, e já provou ter relação com o PT

Terror do Hamas acua esquerda no Brasil

Barbárie do Hamas dificulta o discurso pacifista que está na raiz da tradicional postura diplomática brasileira

Somente a destruição total do Hamas e a tomada do território ocupado pela Palestina e que já pertencia a Israel. Não há outra medida para romper de vez o ciclo do horror que Israel já vem enfrentando a décadas. O mundo Islâmico são divididos entre si mesmos, quer por território e interesses até mesmo pela ideologia religiosa, entre os extremos e moderados.

A universalização dos serviços de saneamento básico

O setor vai movimentar a economia do país com investimentos e geração de emprego. O que deveria já ter sido feito a décadas atrás, este mesmo atraso e os inúmeros esqueletos abandonados em obras com dinheiro público das eras passadas pelo PT, espera-se a não repetir o mesmo erro, e tornar este projeto como foi inúmeros do passado sem conclusão.

Privatização sempre dá certo: O preço baixo de energia elétrica trava mais de R$ 10 bilhões em fusões e aquisições. Aumenta a oferta, e os preços abaixam.

STF decidirá se Estados podem cobrar ICMS retroativo do varejo

Discussão trata da cobrança do imposto na transferência de mercadorias, entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, localizados em diferentes Estados

Quais são as dicas dos brasileiros centenários para uma vida saudável

Pessoas com mais de 100 anos têm conseguido levar uma velhice feliz, ajudadas pelos avanços da ciência e por contatos sociais estimulantes

GAZETA DO POVO