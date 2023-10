MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 14 DE OUTUBRO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

A inteligência artificial e a próxima grande mudança na tecnologia

Ministro propõe trava para esvaziar saque-aniversário

Governo insiste na regulamentação dos aplicativos

‘Conflito tem potencial enorme de causar danos’

Guerras afetam corte de juros, diz FMI

Massacre do Hamas em festa fez uma terceira vítima brasileira

Palestinos fogem em massa para o sul da Faixa de Gaza

O Brasil real,’sem fraudes’, com seus problemas reais

Ministério propõe suspender registro de imóveis com focos de incêndio no AM

Mais um crise hídrica

Para 62% dos CEOs, modelo presencial deveria ser adotado nos próximos 3 anos

58 países criaram vistos para trabalhador ‘nômade’

Para especialistas, empréstimo continua caro e deve ser evitado

Diversificar carteira é boa saída com conflito em Gaza

FOLHA DE S.PAULO

Petróleo dispara e supera os US$ 90 com escalada da guerra

BC argentino congela saldo de dólares nos bancos até eleição presidencial

Queda de respostas desafia pesquisa de desemprego do IBGE (as evidências)

Empresa investirá R$ 500 bi no país, promete ministro (falácias)

Sem consenso sobre negócio, Petrobras quer lotar estaleiros

Repatriados são recebidos com arroz e feijão em Guarulhos

Corpo de brasileira desaparecida após ataques é encontrado

Mais de 170 israelenses partem de São Paulo rumo a Tel Aviv para lutar contra o Hamas

Vai acontecer um massacre, afirma brasileiro no enclave

Brasileiros vão deixar escola para tentar sobreviver a invasão

Direita e as multidões na rua, e esquerda nas ruas nem se compara

Israel faz ultimato em Gaza, e população foge às pressas

Câncer de colo do útero atinge mais mulheres das regiões Norte e Nordeste

Perfil nas redes não deve separar cargo público de vida privada

Rio seca na Amazônia, e ribeirinhos atravessam areia com água da cidade

O GLOBO

Palestinos fogem do norte de Gaza, e países apelam a Israel por mais prazo

Cairo vai receber brasileiros

Brasil continua despreparado para reagir a eventos climáticos extremos

Repatriação de brasileiros tem sido exemplar

Justiça manda Rappi assinar carteira de entregadores

Petróleo sobe 6%, e bolsas caem, com maior temor sobre Oriente Médio

Argentina congela ativos de bancos em dólar

Haddad defende taxação ‘justa’ dos ricos no mundo

‘Vamos cobrar uma resposta da Changi sobre se vão sair ou ficar no Galeão’

Queimadas que levam cinzas a Manaus devem durar 30 dias

Misteriosas e raras: Onças-pretas dominam área do Cerrado e intrigam pesquisadores

Planalto prevê novo embate com Congresso por cargos

Bolsonaristas e lulistas mantêm protagonismo na batalha digital

Palanques em construção (da mídia/falsa pesquisas para fraude eleitoral): PT e PL patinam nas capitais, e prefeitos saem na frente com alianças ‘do poder’ para 2024

GAZETA DO POVO

Metralhadoras antiaéreas somem de arsenal do Exército em São Paulo

Lindebergh anuncia calote autorizado por Lula no Minha Casa, Minha vida

Embaixador de Israel censura governo brasileiro por não considerar Hams um grupo terrorista

Haddad tenta driblar pisos para saúde educação, bandeiras históricas da esquerda

Defensoria Pública do Amazonas pede intervenção federal por queimadas

“Fomos encurralados”, diz cuidadora de idosos presa no 8/1 enquanto orava no Planalto

José Genoino diz que o ataque ‘terrorismo’, do Hamas a Israel é “um direito à resistência”

Os desafios da contraofensiva terrestre de Israel em Gaza

EUA enviarão mais ajuda militar para Israel enfrentar os terroristas do Hamas

CUT diz que sindicatos não devem admitir oposição dos trabalhadores ao imposto sindical

Israel realiza funerais para enterrar soldados mortos na guerra contra o Hamas

Funcionário da Embaixada de Israel na China é esfaqueado em Pequim

Bombardeio frustra resgate de brasileiros abrigados em escola na Faixa de Gaza

O Brasil nas ruas pela vida e o papel do Congresso e ignorado pelo STF e governo

Instituto de pesquisa, o logro dos brasileiros, é um dos únicos que projetam Massa à frente na Argentina

SEMANA DO COSUD

SÃO PAULO

Ágeis e seguras: novas moradias de São Sebastião têm paredes com sete camadas

Modelo é utilizado em países que convivem com condições climáticas extremas e atende a normas técnicas de segurança

Saúde debaterá sistemas de vigilância e Tabela SUS Paulista durante Cosud

Consórcio debate estratégias para o desenvolvimento das regiões e busca soluções compartilhadas para problemas comuns em diversas áreas

Secretaria da Fazenda debaterá Sustentabilidade Fiscal no grupo de trabalho do COSUD

Outros temas serão Simplificação Tributária e Definição de Estratégia conjunta para acompanhar projetos de lei de interesse dos estados

Calor excessivo afeta produção de hortaliças, pescados e reprodução animal

As intensas alterações climáticas interferem nas cadeias de produções agrícolas como hortifruti, carnes e peixes

PARANÁ

BRDE divulga lista das startups que estão na próxima etapa do programa BRDE Labs

Nesse ciclo, as escolhidas participarão da chamada Jornada do Desenvolvimento, recebendo mentorias especializadas da Hotmilk (PUCPR). Elas conhecerão ferramentas de acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento das startups para aprimoramento do negócio.

RIO GRANDE DO SUL

Estado registra foco de influenza aviária em ave silvestre

A detecção de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em uma ave silvestre localizada na praia do Mar Grosso, no município de São José do Norte, foi confirmada Seapi.