MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 15 DE OUTUBRO DE 2023

Mercadante minimiza calotes e defende BNDES turbinado

Presidente do banco de fomento diz que não há motivo para ‘nhenhenhém’. O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, minimizou neste sábado (14) a inadimplência de países como a Venezuela, entre outros que não tem, em nenhum país do mundo credibilidade financeira para empréstimos. (Folha) NOTA: Estamos assistindo a céu aberto e aos olhos do mundo, “mãos ao alto, isto é um assalto”, as divisas brasileiras caindo no ralo sem retorno. E vamos ao que falta? Enquanto isso, o governo federal enviou uma consulta ao Tribunal de Contas da União para não ter que aplicar o valor mínimo de investimento em Saúde, já precária. Segurança, alguém ai se sente seguro, com traficantes sendo libertos, ladrões que levam 21 metralhadoras de arsenal do Exército em Barueri e fica por isso mesmo, aumento da letalidade de policiais em benefícios de bandidos e assassinos, e o que é pior, cidadão de bem sendo preso por tentar se defender. Sem contar o número de gerações “nem nem” e a falta de mão de obra qualificada com uma educação precária. Se vamos defender um “Estado” lotado e “grande”, ao que parece é pior do que o mínimo, com todo este cenário de se extrair do interesse nacional. É pouco? Tem mais que vem por ai, Haddad e Dilma assinam contrato e Brasil vai obter empréstimo com “banco dos Brics”, é como se o bandido usasse seu cartão de crédito a vontade, e ainda te deixasse, depois de ser assaltado, endividado. Você acreditou? Agora dá seu braço pra tirar todo o seu sangue, é uma morte lenta, que aos poucos vai sentindo cãibras, até secar seu corpo e toda a sua vida se esvai na veia. Lembrando, Lula não prometeu ou apresentou projeto algum na fase eleitoral, já sabia que tomaria o poder. (Folha)

Sem água, no esgoto, sem futuro

Depois do morticínio, não se sabe que governo Gaza terá. Quase 90% da água de Gaza vem de poços. Cerca de 3% vem de usinas de dessalinização; quase 7% é importada da empresa de água de Israel. (Folha)

NOTA: A paz seria a lógica, numa parceria das potencialidades de um e do outro lado, porque somos melhores, quando investimos em nossas potencialidades, é da natureza dos povos a sua cultura de criar e sempre inovar, e se deve valorizar. Ambos perdem, é lamentável quando o ódio, ressentimento, inveja, vingança palestina, deixa de se beneficiar do que Israel poderia oferecer, assim como as esquerdas radicais no mundo, perdem o que da direita tem a oferecer.

O ESTADO DE S.PAULO

FOLHA DE S.PAULO

O GLOBO

GAZETA DO POVO