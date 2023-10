Planejamento da Aposentadoria: para que?

O planejamento previdenciário é um processo estratégico crucial para garantir uma aposentadoria tranquila e bem-sucedida ao segurado.

É um conjunto de ações que visam otimizar o valor do benefício previdenciário, levando em consideração a situação específica de cada segurado. Oferece uma abordagem personalizada para encontrar a melhor regra de aposentadoria do INSS para cada tipo de segurado, levando em conta o valor, a idade e o tempo para atingi-la.

Por meio do planejamento previdenciário, é possível alcançar um entendimento aprofundado das opções disponíveis, traçar estratégias para uma aposentadoria mais rápida e maximizar os benefícios obtidos.

O que um bom planejamento previdenciário pode fazer pelo segurado?

1. Traçar estratégias personalizadas: o planejamento previdenciário oferece a possibilidade de desenvolver estratégias sob medida para garantir que o segurado se aposente da maneira mais eficiente, obtendo o melhor benefício possível dentro do menor prazo possível;

2. Considerar períodos não computados automaticamente pelo INSS: o simulador do INSS muitas vezes não leva em conta todos os períodos elegíveis para a aposentadoria, como o tempo em trabalho especial, tempo trabalhado sem registro em carteira, tempo em serviço militar ou em residência médica, como guarda-mirim, o tempo de trabalho rural ou na pesca, dentre outros. O planejamento previdenciário, pode identificar e considerar esses períodos não averbados automaticamente, maximizando seu tempo de contribuição.

Importante: todos esses pedidos de averbações (soma de trabalhos realizados sem registros ou sem recolhimentos) podem ser feitos previamente ao pedido de aposentadoria, o que agiliza a concessão quando o segurado completar os requisitos mínimos exigidos. Ou seja, as averbações podem ser realizadas a qualquer tempo, através de processo administrativo ou judicial, e serão utilizadas em benefício previdenciário futuro, para antecipar e aumentar o valor da aposentadoria;

3. Analisar diferentes tipos de aposentadoria: o planejamento considera todas as opções de aposentadoria disponíveis, orientando sobre qual delas é a mais vantajosa para o perfil do segurado diante do seu histórico de contribuições;

4. Ajustar valores de contribuição conforme o necessário: ajuda a adequar os valores de contribuição de acordo com sua situação financeira, evitando excessos ou insuficiências;

5. Programar o valor desejado para o benefício: oferece orientações sobre como programar o valor desejado para seu benefício previdenciário, alinhando-o com as metas financeiras do segurado;

6. Apontar como contribuir com o valor correto: orienta sobre a contribuição ideal, evitando o desperdício de dinheiro e garantindo que o segurado esteja investindo de forma eficaz em sua aposentadoria;

7. Corrigir pendências no extrato previdenciário (CNIS): identifica e ajuda a corrigir possíveis inconsistências no Extrato Previdenciário (CNIS do INSS), evitando atrasos e redução no valor da aposentadoria.

Importante: o pedido de retificação ou correção do CNIS pode ser feito antes do pedido da aposentadoria. A antecipação desse pedido, que é feito através de processo judicial ou administrativo, pode agilizar a aposentadoria do segurado, pois quando este atingir todos os requisitos necessários, os problemas já estarão resolvidos e a concessão será mais rápida e sem erros.

O planejamento previdenciário é uma ferramenta poderosa que oferece uma abordagem personalizada para otimizar o benefício previdenciário do segurado.

Ao considerar períodos não averbados, analisar diferentes tipos de aposentadoria e ajustar contribuições de maneira inteligente, ele maximiza os valores e acelera a concessão da aposentadoria. Procure um advogado de sua confiança e faça o seu!

Renata Brandão Canella, advogada.

www.brandaocanella.adv.br