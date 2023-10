MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2023

Estados elevam ICMS para ampliar fatia na Reforma Tributária

Dezessete governos estaduais aumentaram o imposto para ampliar a base de cálculo na divisão de recursos a ser feita com a Reforma Tributária. (O Globo)

Oposição tenta usar guerra para desgastar governo

Adversários do governo Lula preparam requerimentos de convocação de ministros para dar explicações sobre o que veem como complacência do Planalto com o grupo terroristas Hamas. Alguns ministros do governo declarou abertamente em defender o grupo, o que provocou desgastes e repercutiu muito mau. No entanto, aliados do petista minimizam a ofensa da oposição no Congresso Nacional, mas com certeza não, na opinião pública. (Folha)

Americanas perde 800 mil clientes por mês e vê receita do digital cair 91%

Total bruto obtido nas vendas online está em queda desde dezembro de 2022, por causa da desconfiança do consumidor e da falta de fôlego financeiro para manter o negócio Gargalo Apesar de problemas com a operação do e-commerce, empresa tem bons números. Com o desenrolar das revelações, uma queda no número de clientes passou a acontecer mensalmente desde janeiro, e levou a empresa a perder 6,2 milhões de consumidores ativos em oito meses, quase 800 mil por mês. Revelada em 12 de janeiro, a “inconsistência” nos números, fruto de uma fraude contábil de mais de R$ 20 bilhões que está sob investigação pela empresa, Justiça e órgãos reguladores, resultou numa dívida declarada de R$ 43 bilhões. A queda das americanas, somada a outras portas fechadas pela crise econômica, além das pequenas empresas endividados que ainda lutam para pagar seus compromissos, o número de desempregos aumentaram bem como a queda da receita fiscal, fazem parte desta consequência. O que levou as Americanas cair neste nível? CPI nenhuma no Brasil foi resposta honesta pra ninguém. (Estado)

Dívida é barreira para investimentos

Estudo do banco Santander mostra que, para retomar o selo de bom pagador e atrair recursos, o Brasil precisa resolver a questão fiscal e acelerar o crescimento. O País continua com os mesmos desafios para recuperar o grau de investimento, perdido desde 2015 com descontrole nos gastos públicos. Para retomar o selo de bom pagador, é preciso resolver a questão fiscal, reduzir o endividamento e acelerar o crescimento econômico. Algo que a política petista desconhecem a eras. (Estados)

Nova forma de tributação freia compras de ‘viciados’ em sites asiáticos

Consumidores dizem que já chegaram a comprar todo o limite do cartão de crédito de uma vez; empresas não comentam. Esta é, sem dúvida nenhuma o lado positivo da política econômica do Haddad em taxar, aliás recebeu o apelido muito carinhoso de Taxadd. Certamente ira custar mais barato fazer um tratamento com psicólogos, psiquiatras ou terapeutas. (Estado)

Esquerda busca renovação sem ter ‘novo Lula’

Com seu maior representante no poder, a esquerda brasileira busca uma renovação enquanto o presidente Lula (PT) e seu partido falam em reeleição para 2026. As siglas do campo político enfrentam dificuldades em encontrar outros nomes com abrangência nacional. Com efeito, o buraco negro tem um comportamento gravitacional de ampla extensão, quando a estrela maior cai neste buraco, leva consigo todos os satélites, meteoros, planetas, cometas…, sem restar uma partícula se quer. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

BB capta R$ 5,9 bi para o agro e energia renovável

Petrobras e empregados têm impasse sobre reajuste

‘Melhora de nota pede estabilidade de regras fiscais’

A hora da decisão para a Argentina

Cresce o risco de o Senado desconfigurar a reforma tributária

Missão Psyche a um mundo de metal

Agro monitora impactos do conflito no Oriente Médio

Demanda por insumos em alta

Camil espera preços ainda altos para o arroz em 2024

Setor de defesa é favorecido por risco geopolítico

Somos melhores quando ouvimos diferentes vozes, diz presidente de Cannes

Bob Dylan analisa canções históricas em novo livro

Dia do Pão: conheça os benefícios dos pães de fermentação natural

FOLHA DE S.PAULO

Repatriada sai de Israel para proteger filha, mas deixa marido na guerra

Filho de brasileiro morreu em rave atacada por facção

Filha de brasileiros, refém do Hamas já sobreviveu a foguete

Brasileiros esperam acordo para fugir do território rumo ao Egito

EUA e Irã trocam ameaças sobre a guerra em Israel

Meta de zerar déficit pode levar a bloqueio de R$ 53 bi

As incertezas no Orçamento

Sicupira diz à CVM que ficou em choque com crise na Americanas

Projeto iguala direito a herança entre irmãos e meios-irmãos

Cocaína legalizada está chegando, afirma startup canadense de R$ 43,5

O zumbido traz uma mensagem

Solimões vira deserto, e indígenas adoecem com água contaminada

Perdas humanas lideram custos de eventos associados à crise do clima, mostra pesquisa

O GLOBO

RIOgaleão diz que formalizou interesse em continuar no aeroporto

Imposto mais alto: Estados e DF sobem ICMS para reforçar caixa e garantir fatia maior na Reforma Tributária

O medo da fome da Era PT: Pesquisa revela insegurança alimentar em 75% das famílias com crianças no Alemão

Prima de brasileira vítima do Hamas é uma das reféns

Brasil aguarda abertura da fronteira entre Egito e Gaza

Abismo no Enem: Vantagem de escolas privadas na redação é quase 3 vezes maior do que na prova objetiva

Cargos e ausências devem travar prioridades do governo na Câmara

VALOR ECONÔMICO

Capitais aceleram investimentos em ano anterior à eleição municipal

Somadas, as 26 cidades investiram R$ 10,8 bilhões de janeiro a agosto, mais do que o dobro do que aportaram no mesmo período em 2019

Corrida diplomática tenta reduzir crise em Gaza

Vinte e oito pessoas com cidadania brasileira que estão nas cidades de Rafah e Khan Yunis aguardam autorização do governo egípcio para atravessar a fronteira e voltar ao Brasil

Governo tenta evitar gasto de R$ 8,6 bi com o FGTS

Além do impacto fiscal, Executivo teme que decisão negativa à União inviabilize o financiamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida

A importância de focar o ajuste fiscal pelo lado do gasto

Um ajuste só pelo lado da receita não será bem-sucedido, e já há sinais importantes de que essa opção é inviável

Seca faz rio Solimões ganhar enormes bancos de areia

Indígenas de comunidades que ele atravessa relatam doenças por beberem água contaminada

Europa teme mais ataques antissemitas

Em Berlim, ativistas islâmicos celebraram ataques terroristas do Hamas distribuindo doces nas ruas

Estudo reafirma a ‘tropicalização’ de cálculos sobre emissões no agro

Estudo do Observatório da Bioeconomia da FGV recomenda que o Brasil apresente suas métricas de emissão da agropecuária para se posicionar como líder da agricultura sustentável

Mudanças climáticas ameaçam afetar até o sabor da cerveja

Estudo mostra efeitos do clima desfavorável sobre a produção do lúpulo, planta responsável pelo amargor característico da bebida

GAZETA DO POVO