Dia Mundial da Saúde Mental nos alerta: você tem cuidado da qualidade de seus pensamentos?

Nesta terça-feira, dia dez de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde -OMS, “o Dia Mundial da Saúde Mental 2023 é uma oportunidade para pessoas e comunidades se unirem em torno do tema A saúde mental é um direito humano universal para melhorar o conhecimento, aumentar a conscientização e impulsionar ações que promovam e protejam a saúde mental de todos como um direito humano universal”.

Tema de muitas entrevistas, matérias, documentários, entre outros materiais informativos, a importância do cuidado com a saúde mental do indivíduo tem se espalhado, o que é motivo de comemoração e também de alerta para a classe médica, segundo a psicóloga Simone Braga e o psiquiatra Iago Capel.

Confira entrevista que fizemos com esses dois profissionais que atuam em Cambé e têm destacado o tema saúde mental por meio de suas atuações.

“Muitas vezes referida como o “mal do século”, a depressão tem sido objeto de estudo e preocupação crescente nos últimos anos. Embora seja difícil determinar se os casos de depressão estão realmente aumentando ou se as pessoas estão buscando mais por diagnóstico e tratamento, é inegável que a depressão é uma condição prevalente e impactante na sociedade atual”, comentou o psiquiatra Iago Capel. Já a psicóloga Simone Braga acrescenta que quanto mais discutirmos o tema saúde mental e mais informações relevantes forem abordadas em veículos de imprensa responsáveis, mais as pessoas se conscientizaram sobre a importância que a saúde mental tem na vida de qualquer pessoa. “É bom relembrarmos que os transtornos mentais existem desde o início da humanidade, mas com os avanços da medicina estamos tendo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais assertivos e, com isso, vemos pessoas que anteriormente poderiam ser consideradas inaptas a conviver em sociedade levando a vida de forma saudável”.

Porém, os profissionais da área da saúde mental pontuam que infelizmente assim como as informações relevantes em relação ao necessário cuidado com a saúde mental das pessoas aumentaram, de forma correspondente também aumentou a banalização da depressão. “A depressão não apenas afeta negativamente a saúde mental, mas também está associada à várias comorbidades físicas, como transtornos de ansiedade, abuso de álcool, dor crônica, diabetes e doenças cardiovasculares. Essas comorbidades podem se potencializar mutuamente quando não há o tratamento adequado, agravando os sintomas e o impacto na qualidade de vida das pessoas afetadas”, acrescenta Capel. E Braga comenta sobre o perigo do subjugar a depressão. “Depressão e ansiedade são os diagnósticos mais comuns, e também os mais banalizados em nossa sociedade hoje. Precisamos buscar a ajuda de profissionais competentes para um diagnóstico correto e consequentemente um tratamento assertivo. A avaliação multiprofissional é sempre bem-vinda no que diz respeito à saúde da nossa mente, pois cada profissional tem uma análise sobre o paciente e, muitas vezes, é preciso que o atendimento psicológico esteja alinhado com o atendimento psiquiátrico e vice-versa”.

psicóloga Simone Braga

De acordo com a psicóloga Simone Braga, é preciso atenção contantes em relação a qualidade de nossos pensamentos, ações e reações. “Precisamos nos atentar ao que foge ao comum em nosso dia a dia em relação aos nossos pensamentos, sentimentos e consequentemente às ações. Muitas atitudes que tomamos no decorrer de nossos compromissos podem ser sinais ou até sintomas de que é preciso ajuda de profissionais da área da saúde mental. O desânimo total constante, a ansiedade e irritabilidade intensas, a autoagressão, o autoisolamento, todos esses são sinais de que é preciso buscar acompanhamento ou avaliação em relação à saúde mental”.

Dr, Iago Capel

E o Dr, Iago Capel finaliza a entrevista esclarecendo que não existe um protocolo único e ideal para o tratamento de saúde mental. “O atendimento deve ser personalizado, levando em consideração o quadro clínico apresentado, o contexto familiar e a vulnerabilidade social do indivíduo. Embora os psicofármacos (medicamentos|) sejam um recurso entre outros para o tratamento em saúde mental, seu uso só faz sentido quando inserido em um contexto terapêutico adequado. Portanto, a ida ao psiquiatra ou ao psicólogo pode ser parte do tratamento ideal, mas não necessariamente a única opção”.

E aí, você tem se conscientizado sobre a qualidade de seus pensamentos, atitudes e relacionamentos? Cuidar da sua saúde mental é cuidar da sua qualidade de vida!

Acompanhe a psicóloga Simone Braga em sua rede social oficial: https://instagram.com/psi.simonebraga?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ== .

E conheça também o perfil do Instagram do Dr. Iago Capel: https://instagram.com/dr.iagocapel?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ==

E mande sua sugestão de pauta ou assunto favorito ( que quer ver em uma matéria) no Instagram Bela Manchete: https://instagram.com/belamancheteemidias?igshid=MzRlODBiNWFlZA==