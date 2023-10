Inundação em Cambé: Casal Desabrigado Luta por Solução

Um casal em Cambé enfrentou uma situação devastadora quando a sua casa foi invadida pela lama, resultado de uma galeria fluvial que não suportou o volume de águas da chuva. A água subiu mais de meio metro de altura, destruindo mais de 90% dos móveis e roupas da família. A situação os deixou desabrigados, e eles agora contam com a generosidade da casa da sogra como refúgio.

A Prefeitura de Cambé declarou estar ciente do caso e está tomando as providências necessárias para auxiliar a família afetada. Além disso, a empresa responsável pela obra recente da galeria fluvial enviou engenheiros e máquinas para investigar as causas dessa inundação inesperada.

O Portal Cambé acompanhará de perto o desenvolvimento dessa situação até que seja alcançada uma resolução satisfatória para a família. Juntos, estamos unidos na busca por uma solução justa e eficaz para essa triste circunstância.