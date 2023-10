MANCHETE NOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2023

Grupo terrorista mantém cerca de 150 cativos, após matar mais de 900 pessoas em invasão; 300 mil reservistas israelenses são chamados. No ataque de sábado a Israel, os terroristas mataram mais de 900 pessoas e fizeram cerca de 150 reféns, incluindo mulheres e crianças. Israel completou a mobilização de 300 mil reservistas para a próxima fase da guerra, que pode envolver uma invasão terrestre. A presença dos reféns torna mais complexa a operação. Ontem, o Hamas disse que quatro israelenses morreram nos bombardeios a Gaza. Governo israelense mobiliza 300 mil reservistas para provável invasão terrestre e aperta ainda mais o cerco ao enclave palestino. ( O Estado de S.Paulo)

Pix atinge recorde de 168 mi de operações num dia

Ministro quer de volta dinheiro do FAT repassado à Previdência

Marinho defende nova contribuição sindical

Corte de 0,5 ponto ‘tem sido adequado’, diz Galípolo

Para BCs, guerra no Oriente Médio reforça incertezas

Embraer avalia etanol para fazer combustível de aviação verde no País

Estratégia da Petrobras compensa volatilidade do petróleo, diz Prates

Guerra faz petróleo subir mais de 4%

Cerco de Israel a Gaza tem corte de água, comida e luz; Hamas ameaça matar reféns

1,7 mil brasileiros pedem ajuda para voltar ao País

‘Litigância predatória’ sobrecarrega Justiça paulista e gera custo bilionário

No TCE, Bertaiolli elogia Tarcísio: ‘Estadista’

Kataguiri se opõe a Nunes para ser ‘o nome da direita’

Falta indústria na balança comercial

O labirinto da América Latina

Terrorismo não tem outro nome

Pisos maiores de Saúde e Educação só devem valer a partir de 2024, diz TCU

Baixa adesão a plataforma preocupa governo no Desenrola

É possível arrecadar R$ 168 bi a mais, diz procuradora-geral

Cenário externo ruim realça importância de reformas no Brasil, defende Haddad

Guerra deve ter pouco impacto econômico se Irã não se envolver

Economistas sobem previsão do dólar para R$ 5 em 2023

Regulamentação será enviada mesmo sem acordo, afirma ministro

Governo quer INSS e hora mínima a trabalhador de app

Entrevista Marcos Mendes: Proposta é contrarreforma previdenciária, diz Marcos Mendes

Trabalho propõe reduzir repasse à Previdência para turbinar BNDES

Conflito no Oriente Médio: impacto ainda é incerto

CPI das Pirâmides pede indiciamento de sócios da 123milhas

Ministro afirma que economia ‘suportaria’ semana de 4 dias

Pode-se renegociar dívidas até R$ 20 mil, mas só à vista

Desenrola: Falta de acesso preocupa

Atrair investimentos externos é crucial para economia brasileira

Mercado de créditos de carbono é um avanço para o Brasil

Conflito gera temor de escalada em outros países e tensão nos mercados

Petróleo e ouro sobem, mas sinalização do Fed sobre limite para o juro nos EUA ameniza movimento, apesar do avanço na guerra entre Israel e o Hamas

Premiê israelense chama 300 mil reservistas para a guerra e anuncia ação que ‘ecoará por gerações’; Hamas promete executar um refém a cada ataque aéreo

Helicópteros israelenses também atacaram posições do grupo extremista Hezbollah no sul do Líbano, ampliando o risco de o conflito se alastrar

Marinho afirma que sugeriu a centrais sindicais que proponham a discussão ao Congresso para que o tema avance

A cotação do chamado dólar ‘blue’ subiu a 945 pesos, elevando o spread com o oficial a 170%

Parece pouco provável que o ano repita o feito de 2022, quando 2 milhões de vagas formais foram abertas na expectativas da solidez do mercado, com a mudança de governo as empresas foram fechando portas, freando investimento e guardando reservas. Com a crise externa, mas a mudança nas políticas econômicas dadas pelo governo atual, não se espera uma boa resposta do mercado e menos ainda aumento de vagas.

No acumulado de nove meses de 2023 foram licenciados 111,2 mil implementos, queda de 5,01% na comparação com o mesmo período de 2022

Autoridades e executivos de petrolíferas norueguesas que atuam no Brasil afirmam que ainda é cedo para avaliar impactos econômicos do conflito entre Israel e Palestina

A Fundação Ford quer nos libertar da injustiça social; o preço é só a nossa alma

Petróleo e inflação: as principais preocupações na economia após ataque a Israel

Cristão que vive em Gaza compartilha momentos de terror devido a guerra

“Ataque a Israel não pode ser visto de forma isolada”, diz assessor de Lula ao defender o ato terrorista do Hamas, que significa o “mau”, ao qual eles mesmos com este nome se batizaram

Governo diz que 1,7 mil brasileiros em Israel já pediram para voltar ao Brasil

“Licenciamento ambiental não pode ser ‘obstáculo’ para obras do pedágio”

Apesar de estupros e feminicídios, feministas de esquerda apoiam o Hamas o “Mau”

“Neonazistas”: a esquerda latina sai do armário e mostra sua face anti-Israel

Policiais de Brasil e Argentina cruzam dados para descobrir possíveis membros do Hamas “Mau” na fronteira

Hamas ameaça executar e filmar morte de civis capturados caso Israel não cesso ataques

Ataque a Israel cria novo foco de tensão mundial, diz Lira sobre ataque do Hamas

Deputados brasileiros pedem moções a favor de Israel e contra o Hamas “Mau”

Inteligência artificial contribui no aprendizado e na interação de alunos com deficiência visual

Acordo com aplicativos de entrega deve ser decidido pelo Congresso, diz ministro

Dois morrem em SP em temporal na madrugada

Dois homens morreram na zona sul paulistana após carro capotar e cair em córrego que transbordou. Em oito dias, já choveu 65% mais que a média da capital em outubro.

Temporal também provocou alagamentos em Caieiras e em Franco da Rocha

Dois homens morreram na madrugada desta segunda-feira (9) após o carro em que estavam capotar e cair em um córrego na zona sul de São Paulo durante a chuva.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 2h, após o córrego transbordar. As causas do capotamento não são conhecidas, mas o veículo caiu dentro de um córrego na estrada do Alvarenga, no Jardim Pedreira.

O Corpo de Bombeiros, que também participou do atendimento com três viaturas, afirmou que os homens tiveram parada cardiorrespiratória.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as vítimas estavam dentro do veículo parcialmente submerso e foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Municipal de Diadema, na Grande São Paulo, cidade de origem delas.

As cidades de Franco da Rocha e Caieiras, também na Grande São Paulo, voltaram a sofrer com alagamentos em razão da chuva que atingem a região desde domingo (8).

O problema é recorrente nos municípios. Em abril, por exemplo, a região central de Franco da Rocha também ficou alagada devido às fortes chuvas que atingiram a região metropolitana na ocasião, que chegou a parar a circulação na linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Em Franco da Rocha, mais de dez ruas ficaram tomadas pela água e pela lama desde domingo (8). Carros ficaram praticamente submersos, a água invadiu o prédio de um hospital particular no centro, e diversas pessoas não conseguiram acessar a estação Franco da Rocha, da linha 7-rubi, ou sair dela, que estava com seu entorno alagado.

Os bombeiros registraram o deslizamento de terra em uma residência na avenida Pacaembu, onde parte de uma casa desabou. Não houve vítimas.

Segundo a prefeitura, em 72 horas o município registrou cerca de 115 mm de precipitação, volume que era esperado para todo o mês de outubro, o que seria a causa dos alagamentos.

Ainda de acordo com a gestão municipal, as equipes iniciaram a limpeza das vias, mas não há previsão de quando a situação deve estar normalizada, e as ruas, transitáveis.

O Teatro Municipal foi invadido pela enxurrada e as poltronas ficaram submersas pela água e lama.

A cidade de Caieiras também teve diversas vias e bairros atingidos por alagamentos. A rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga o município à capital paulista, ficou interditada por algumas horas devido ao alagamento.

Segundo a prefeitura, houve queda de muros e pontos de alagamento nos bairros Vila Rosina, Monte Alegre, Campo do Eucaliptos, Jardim São Francisco, Centro, Marcelino, Miraval, Vera Tereza, Rancho Fundo, Laranjeiras, Velódromo, Serpa, além do Teatro Municipal e Etec de Caieiras.

A Defesa Civil do município continua em alerta, pois ainda há condições para temporais, seguidos por raios, intensas rajadas de vento e queda de granizo.

A prefeitura disponibilizou um atestado de justificativa para os trabalhadores.

Na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, um imóvel desabou na manhã desta segunda-feira. O local estava em reforma e não havia pessoas no momento do desmoronamento. Duas casas vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil municipal.

O desabamento foi registrado por gravação de celular. Em menos de dez segundos, toda a construção de alvenaria caiu.

No vídeo, pessoas começaram a gritar “sai daí”, quando as primeiras pedras começaram a cair. A imagem mostra um carro da Defesa Civil chegando ao local do desabamento logo em seguida.

A causa do desabamento será identificada após perícia técnica que será realizada pela Polícia Civil. Por isso, não se sabe se caiu por causa da chuva deste domingo (8).

No interior de São Paulo, a chuva também causou transtornos. A Prefeitura de Campinas afirma que fechou os 25 parques públicos da cidade por 24 horas por precaução, após o registro de 82,8 mm de precipitação no domingo.

Em janeiro, os parques ficaram mais de dois meses fechados no município depois que uma criança de cinco anos morreu após ser atingida por uma árvore de grande porte que caiu na Lagoa do Taquaral, o principal parque do município.

A Defesa Civil do município registrou a queda de 71 árvores, 23 imóveis alagados e queda de muros em sete locais. Vias em diversas regiões da cidade ficaram alagadas, como a Orosimbo Maia, Princesa d’Oeste e ruas do centro. Carros foram arrastados e ficaram parcialmente submersos em algumas regiões.

No Hospital Municipal Mário Gatti, o principal da cidade, as galerias de águas pluviais não deram conta do grande volume e transbordaram. Algumas áreas do pronto-socorro adulto e da recepção foram afetadas, mas já foram normalizadas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta terça-feira (10) deve ter chuva isolada e temperatura entre 16°C e 24°C em São Paulo. Na quarta (11), o calor volta e a temperatura deve atingir os 28°C. Na quinta (12), os termômetros sobem ainda mais e chegam aos 32°C, com pancadas de chuva isoladas. Na sexta (13), as condições se mantêm, mas com temperatura máxima de 25°C.

Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas têm atingido diversas regiões do estado neste mês. As cidades de Santo André e Franco da Rocha, localizadas na Grande São Paulo, também já registraram chuva maior que a média de outubro. Os meteorologistas afirmam que a média destas cidades é de 128,5 mm, enquanto desde o início do mês já choveu 188 mm em Santo André e 232 mm em Franco da Rocha. Nas últimas 72 horas as cidades registraram 105 mm e 119 mm, respectivamente.

Folha de S.Paulo 10 Outubro de 2023