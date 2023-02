Na manhã desta quarta-feira (08/02), por volta das 5h50, ocorreu um acidente de trânsito na Rodovia Melo Peixoto, km 166, no sentido Cambé-Rolândia.

De acordo com as informações, o acidente envolveu dois caminhões, uma M.BENZ L 1516 de cor branca e uma SCANIA P 360 A4X2 também de cor branca, que se colidiram. Um dos veículos bateu na traseira do outro veículo.

Devido ao impacto, um homem de 55 anos identificado como I.D.S, acabou sofrendo ferimentos moderados. Ele foi socorrido pelos profissionais do Siate e encaminhado para a Santa Casa de Cambé. Um dos caminhões estava carregado com cimento.

A rodovia ficou com trânsito lento.