A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), retoma a partir deste ano a “Marca Brasil”, utilizada como Nation Brand entre 2005 e 2019, em ações de promoção turística e comercial do país no exterior.



O turismo no Brasil possui enorme potencial, graças às suas riquezas naturais e culturais. O setor colabora diretamente para a geração de empregos. Além de ser uma fonte de renda importante, o turismo é uma ferramenta crucial para promover a história e a cultura do país, ajudando a preservá-las para gerações futuras.



O slogan “Marca Brasil” volta a ser usado com “S” e faz parte da nova estratégia de reposicionamento da imagem do país, que foca na sustentabilidade ambiental. Entre 2019 a 2022, a Embratur havia mudado a logomarca para “Brazil, Visit and Love Us” (em tradução: “Brasil, visite e nos ame”).



O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressalta que “o turismo é uma das atividades mais importantes do mundo e talvez a que mais garante a preservação. Ninguém quer visitar um país que vive e queima suas florestas. As pessoas querem visitar um Brasil que preserva e tem responsabilidade climática. A gente quer que o nosso respeito à fauna, à flora, às florestas, à vida e à democracia sejam admirados pelo mundo e esse mundo possa nos visitar.”



A nova equipe da Embratur criou em sua estrutura a ‘Gerência de Sustentabilidade e Ações Climáticas’, que centralizará este tema em sua atuação, formulando políticas e negociando parcerias internacionais em favor da neutralização da emissão de carbono nos destinos turísticos do Brasil. O corpo técnico também pretende incentivar estes destinos a incorporar políticas de sustentabilidade.



Sai o “Z” e volta o “S”



A Marca Brasil foi desenvolvida com curvas e cores que valorizam a natureza e a diversidade cultural do país. Criada pelo designer e ilustrador Kiko Farkas, em 2005, e atualizada em 2010, o projeto Marca Brasil destaca as cores que simbolizam a identidade brasileira: o verde das florestas; o amarelo do sol, da luz e das praias; o azul do céu e das águas; o vermelho das festas populares; e o branco da vestimenta e da religião popular.



O projeto foi inspirado em um desenho do consagrado artista plástico e paisagista, Roberto Burle Marx. Segundo o manual do símbolo do turismo brasileiro, “nada representa tão bem o Brasil quanto a curva. A sinuosidade das montanhas, a oscilação do mar, o desenho das nuvens, das praias. A alegria de nosso povo é carregada de subjetividade, e a subjetividade é curva, assim como a objetividade é reta. A curva envolve e aconchega, é receptiva. Quem vem ao Brasil sente-se imediatamente em casa. O Brasil também é um país luminoso, brilhante e colorido”.



Além ser usada em publicações de turismo e por todo o trade turístico (companhias aéreas, operadoras e agências de viagem, hotéis e pousadas, e outros eventos no Brasil e no mundo), a Marca Brasil volta a ser utilizada em produtos industrializados para exportação, em parceria com a APEX Brasil.



O lançamento da Marca Brasil também contou com a projeção da marca nos seguintes monumentos espalhados pelo Brasil:



Cristo Redentor, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro);



Fonte Luminosa da Torre de TV, Brasília (DF);



Museu do Estado do Pará, Belém (Pará);



Ponte Estaiada, Teresina (Piauí);



Ópera Arame, Curitiba (Paraná);



Casa do Emigrante, Guarapuava (Paraná);



Palácio do Governo, Rio Branco (Acre);



Castelo da Torre de Garcia D’Avilla, Praia do Forte, Mata de São João (Bahia);



Arcos do Natal Luz, Gramado (Rio Grande do Sul);



Praça Central da Cidade, Bonito (Mato Grosso do Sul);



Igreja Santa Rita, Paraty (Rio de Janeiro);



Palácio República dos Palmares, Maceió (Alagoas);



Morada dos Baís, Campo Grande (Mato Grosso do Sul).