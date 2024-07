Encontro destaca aprendizados de quem cuida de familiar diagnosticado com demência em Londrina

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na próxima quarta-feira, dia 03, o Instituto Não Me Esqueças (INME) e Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento da UEL (Gesen), disponibiliza Palestra Gratuita na AML Cultural (Rua Maestro Egídio do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica). A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição antecipada.

Os palestrantes serão: Helena Nery de Lima Segantin que,dedica-se integralmente ao cuidado de seu marido, e Ricardo Sanches Gonçalves que, divide com seus irmãos os cuidados com a mãe. Ambos irão compartilhar suas experiências e percepções em uma tarde de aprendizado e trocas.

Casos que serão abordados

A mãe de Ricardo foi diagnosticada com demência fronto-temporal. Desde o ano passado, a família é atendida no Instituto Não Me Esqueças. “Já na primeira entrevista com a psicóloga, em abril de 2023, nossas vidas começaram a mudar para melhor. O conhecimento adquirido no Instituto nos ajuda muito”, diz Ricardo.

Aos 63 anos, o marido de Helena foi diagnosticado com demência em 2021 e no ano passado veio a confirmação de que se trata de Alzheimer. “Ajustar as medicações e começar a entender o processo foi demorado e cada dia ainda é uma surpresa. Em 2022 conhecemos o Instituto Não Me Esqueças e ele nos ajuda até hoje a ir compreendendo as mudanças, que são diferentes para cada um, por meio das atividades, do convívio e da troca de experiências com as outras pessoas, seus cuidadores e a equipe do projeto.” O encontro “De cuidador para cuidador” é aberto a todos os interessados em saber mais sobre o tema.

Sobre o Instituto Não Me Esqueças (INME)

Fundado em 2017, sem fins econômicos, o Instituto Não Me Esqueças (Rua Paes Leme, 569, Centro) realiza oficinas diárias de estimulação cognitiva para 70 famílias gratuitamente. Além disso, a entidade oferece encontros psicoeducativos mensais, grupo de apoio psicológico, sessões de cinema e, em breve, um novo projeto envolvendo musicoterapia. O INME também se destaca na produção de material educativo e de estimulação cognitiva, como a coletânea PlenaMente, que pode ser baixada no site gratuitamente.

SERVIÇO

Encontro “De cuidador para cuidador”

Data: 3 de julho (quarta-feira)

Hora: 14h15

Local: AML Cultural, Rua Maestro Egídio do Amaral, 130, Londrina

Entrada: Gratuita

Realização: Instituto Não Me Esqueças e Gesen – Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento / UEL

Apoio: AML Cultural, Secretaria Municipal do Idoso e Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa

Patrocínio Institucional: Itaipu Binacional