Fórum Eleitoral de Cambé atende provisoriamente no Fórum Estadual devido a reforma

Estou aqui na frente do Fórum de Cambé, localizado na Avenida Roberto Conceição, para trazer uma notícia importante: o Fórum Eleitoral está atendendo provisoriamente aqui no Fórum Estadual.

Conversei com a Camila Garcia, chefe de cartório em Cambé, que explicou um pouco mais para nós:

🗣️ “O Fórum Eleitoral de Cambé está atendendo em novo endereço, provisoriamente. Isso mesmo, Silvio! Tendo em vista a nossa reforma predial, estamos atendendo aqui no Fórum Estadual. Todos os serviços que eram prestados no Fórum Eleitoral podem ser feitos agora no Fórum Estadual. Estamos atendendo no mesmo horário, das 12h às 18h, e todos os serviços estão disponíveis para a comunidade.”

Perguntei à Camila sobre os serviços disponíveis nesse período antes da eleição:

🗳️ “Ele pode requerer a certidão de quitação e pagamento de multa, caso tenha alguma pendência no cadastro eleitoral. Se ele não votou em alguma eleição, pode vir e a gente emite a guia de multa para ele. Chegando aqui no Fórum, é só pedir pelo Fórum Eleitoral que vão direcionar para a sala do Fórum Eleitoral aqui. Como estamos nas dependências do Fórum Estadual, passa pela entrada principal e eles direcionam para o cartório eleitoral.”

A reforma deve durar aproximadamente 3 meses.