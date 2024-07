Curso que trabalha a autoestima e autoconfiança da Mulher começa em julho

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

As tarefas diárias são tantas: compromissos profissionais, sociais, maternidade, as atividades que buscamos em prol da nossa saúde e muito mais, as horas em nosso dia parecem insuficientes, não é mesmo?! Com isso, ficamos adiando nossa evolução. Deixamos para depois investirmos em nossa autoestima, nosso posicionamento profissional, nossa postura em eventos, e, desta forma, nossa autovalorização- visão que temos de nós mesmas- fica estagnada, nossa busca por evolução profissional também, assim como o relacionamento familiar, muitas vezes, também fica em modo estático…

E segundo a CEO da GC Produções, a influenciadora e mentora de Misses, Glacimeire Cardoso foi pensando em tudo isso que ela criou o Curso Mulheres- Lapidando Sua Imagem Pessoal. “Convivendo com Misses e Mister há mais de 30 anos, percebo que nossa autoestima é uma construção e não se desenvolve somente à base de títulos ou reconhecimento, mas principalmente de quanto investimos em nós mesmas. Então, criei um cronograma de estudos que une: informações e técnicas para desenvolver autoestima e autoconfiança, informações essas usadas por profissionais das passarelas para lidarem bem com a exposição”.

De acordo ainda com Glacimeire, o Curso vai ofertar conteúdos que poderão ser utilizados em todas as áreas da vida de uma mulher. “No Curso Mulheres- Lapidando Sua Imagem Pessoal vamos ensinar: andamento e postura, etiqueta social e pose para fotos. Informações que poderão ser exploradas na vida profissional, mas também pessoal da aluna”.

Outro detalhe sobre este Curso que achei interessante é que ele será ministrado pessoalmente, em turmas mais enxutas – para que seja possível atender de forma personalizada cada aluna- e que além da teoria, haverá prática e em curto espaço de tempo. “O curso durará um mês e será dividido em quatro aulas presenciais. Além de enriquecedor, ele é um momento de descontração e muito networking”.

Pessoal, eu amei essa ideia da GC Produções e adianto que farei parte deste Curso para enriquecer minha vida profissional e poder ofertar para você, leitor: evolução!

INFORMAÇÕES:

CURSO: Mulheres- Lapidando Sua Imagem Pessoal

ORGANIZAÇÃO: GC Produções

PERÍODO: 22 e 29 de julho. E 05 e 12 de agosto;

ENDEREÇO: Avenida Inglaterra, 663- Sala 45- 3º andar

INSCRIÇÕES: (43) 99973-5057